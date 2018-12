Zlín udolal posledního. Dvě třetiny to byla holomajzna, přiznal Ondráček

„Nehráli jsme dobře, dvě třetiny to byla holomajzna,“ přiznal útočník PSG Berani Zlín Jiří Ondráček. „Nejezdilo nám to, Chomutov hrál organizovaně. Ale za bojovnost jsme si bod zasloužili.“

Vedle brankáře Jakuba Sedláčka, který zlikvidoval 30 střel, se o výhru zasloužil hlavně útočník Dominik Lakatoš, který přihrávkou připravil oba góly. Domácí přitom byli na ledě pokaždé ve čtyřech.

Host z Liberce nejprve v oslabení parádně uvolnil Ondráčka, pak při hře čtyři na čtyři kličkami tak rozhodil chomutovskou obranu, že obránce Valenta od modré prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

„Odehrál nejlepší zápas od svého příchodu k nám,“ ocenil Lakatoše asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík. „Byly to náznaky jeho nejlepší formy v Liberci. Doufejme, že mu to vydrží aspoň to reprezentační přestávky.“

Po hladké výhře 5:1 v Pardubicích plánovali zlínští hokejisté stejně hladkou výhru i proti Chomutovu. Jenže na ledě se hodně trápili. Proti dobře bruslícímu soupeři jim chyběla pohoda, jen ztěžka se dostávali do koncovky. Během základní hrací doby vystřelili jen patnáctkrát, což jindy zvládnou klidně během jediné třetiny.

„Chomutov hrál výborně, byl zarputilý. Neměli jsme žádné přečíslení, bylo těžké se prosadit,“ uznal Hamrlík.

Krátce po polovině zápasu to s domácími nevypadalo dobře. Jank v tu chvíli zvýšil na 2:0, zatímco zlínské trápení gradovalo.

Dvě Lakatošovy akce ale dovedly zápas do prodloužení, které nerozhodlo. Diváci na Zimním stadionu Luďka Čajky proto poprvé v sezoně viděli nájezdy. A jejich oblíbenci je zvládli parádně. Zatímco v dresu Chomutova uspěl jen Růžička, na domácí straně postupně skóroval Honejsek, Kulda, jehož trefa byla vítěznou, a Ondráček.

„Měli jsme si odvést víc než jeden bod,“ litoval asistent trenéra Chomutova Jan Šťastný.

Dvěma výhrami nad posledními dvěma týmy tabulky si Zlín upevnil postavení ve středu tabulky, na barážovou pozici má těsně před polovinou ročníku k dobru 14 bodů. Svou pozici si může vylepšit už v neděli, kdy nastoupí na ledě Mladé Boleslavi.