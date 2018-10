Zlínský obránce Gazda se z k. o. už otřepal: Příště budu připravený

O takovou pozornost rozhodně nestál. Mladý zlínský hokejový obránce Daniel Gazda se stal mediálně známým poté, co ho dvě vteřiny před koncem rozhodnutého utkání na Spartě domácí útočník Jiří Černoch nepřipraveného nevybíravě knokautoval.

„Pokazilo mi to dojem ze zápasu,“ prohodil Gazda s odstupem dvou dnů po vítězství Beranů v poměru 5:1. „Tohle by se na konci stávat nemělo. Když jasně prohráváte, neznamená to, že musíte hned někoho zbít.“

Po úder na bradu se zlínský bek skácel bezvládně na led, lékař mu musel promptně vytáhnout zapadlý jazyk, na plochu vjeli záchranáři s nosítky.

„Vypadalo to hrozivěji, než jak to bylo doopravdy. Na ledě jsem pak poležel i proto, abych se vzpamatoval ze šoku,“ přiznal Gazda, jehož nakonec doprovodili do šatny spoluhráči. „V puse mám podlitiny a modřiny, není to příjemné, ale nic, co by mě mělo nějak limitovat.“

Podezření na otřes mozku se naštěstí nepotvrdilo. Už den po zápase se byl sklouznout na dopoledním tréninku, včera si přidal na intenzitě.

Mezitím zaregistroval, že sparťanský agresor vyfasoval od disciplinárky za nedělní atak dodatečný trest zákazu startu ve dvou zápasech.

„Asi je to dobře. Někteří asi nebudou souhlasit, ale tohle do hokeje nepatří. Ještě bych pochopil bitku v půlce zápasu, když se snažíte něco zlomit. Ale dvě vteřiny před koncem je to úplně zbytečné,“ nechápal Černochův výpad.

Gazda doplatil na to, že se snažil Černocha udržet stranou od zápolící dvojice Michal Poletín – Zach Sill.

„Nechtěl jsem v tom Poldu nechat samotného. Jel jsem tam s tím, ať si to vyřeší sami dva a nikdo jiný se do toho nemontuje. Bít jsem se nechtěl,“ líčí Gazda, který nepočítal s prudkou reakcí Černocha. „Možná to byla daň za to, že jsem nováček. Příště budu připravený,“ ujistil.

Gazda je totiž v hokejové extralize pořád zelenáčem. Ve třech sezonách posbíral 21letý obránce teprve 26 startů. A další přidá pravděpodobně dnes navzdory nedělnímu incidentu.

„Z pondělního tréninku jsem neměl úplně dobrý pocit, trochu se mi motala hlava. Ale v úterý už to bylo lepší a ve středu to bude ještě lepší,“ věří Gazda.

Se svými spoluhráči bude chtít navázat na nedělní dominantní výkon na Spartě. „Vítězství nám hodně pomohlo. Hráli jsme dobře už předtím proti Plzni, akorát jsme to nedokázali přetavit v bodový zisk,“ litoval Gazda.

Před duelem v Praze přitom Beranům po sérii tří porážek málokdo věřil. „Mají silný tým jako každý rok. Je to Sparta, proti ní se chce každý vytáhnout. I díky dobrému výkonu proti Plzni jsme tam jeli s hlavami nahoře. Výborně zachytal Kuba Sedláček. Pomohly nám dva góly do šatny.“

A také klíčoví hráči, kteří postupně vyprazdňují druhdy početnou zlínskou marodku. Dnes by se měl poprvé v letošní extraligové sezoně objevit v sestavě Beranů útočník Antonín Honejsek, který má vytvořit první formaci se Šlahařem a Hermanem; i oni nedávno marodili.

„Jsou to naši top hráči. Jenom doufám, že se nám budou další zranění vyhýbat a můžou tým táhnout. My ostatní se k nim pak musíme přidat,“ doplnil Daniel Gazda.

Berani body potřebují, aby poskočili z 11. místa. Zápas s Pardubicemi začíná tradičně v 17.30 hodin.