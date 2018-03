„Neskromní“ zlínští hokejisté vyzvou Chomutov a cílí na čtvrtfinále

Z první desítky, která si zahraje play off hokejové extraligy, může Zlín (71 bodů) vystrčit už jen desátá Sparta (68 bodů), nebo jedenáctý Chomutov (65 bodů). Ne však oba zároveň, protože Sparta a Chomutov si to rozdají v posledním kole. Pakliže by se zmíněné tři týmy srovnaly na 71 bodech, rozhodovala by následující minitabulka ze vzájemných zápasů – Chomutov 14 bodů, Zlín 12 bodů, Sparta 10 bodů.