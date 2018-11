Hokejová jistota. Obránce Nosek září v důležité statistice

V klasifikaci +/- bodů, která hodnotí pobyt na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech, je druhý nejlepší v celé soutěži. Během 21 extraligových kol nasbíral 10 plusových bodů, lepší je jen sparťan Robert Říčka.

„Je to lepší než být v záporných číslech, takže samozřejmě jsem rád, že nejsem na ledě často u obdržených gólů,“ pousmál se 36letý Nosek.

Ze sedmi beků, které trenéři PSG Berani Zlín v sezoně pravidelně nasazují, jen tři mají pozitivní bilanci. Tím víc vyniká Noskův výsledek.

„Moje čísla možná pramení z toho, že jsem si zvykl na systém hry a hraje se mi v něm dobře,“ poznamenal. Jeho osobním rekordem v hodnocení +/- je 21 bodů z ročníku 2014/15, kdy působil v Třinci. Může stejné číslo zopakovat i letos?

„Všechno je o zdraví. To je alfou i omegou slušných výkonů,“ upozornil. Po loňské operaci už je v pořádku. Rameno drží a díky tomu má ze své hry dobrý pocit. Stejně jako z výkonů celého mužstva, které se v neúplné tabulce pohybuje na hraně postupu do předkola play off.

Pardubice - Zlín Sledujte od 17.30 online.

„Párkrát jsme sice zaváhali, ale sezona je dlouhá a naštěstí se nám výpadky podařilo napravit,“ poznamenal Nosek. „Výsledky vždycky můžou být lepší a já doufám, že lepší budou,“ dodal.

Vinou řady zranění útočníků musejí trenéři Svoboda s Hamrlíkem v této sezoně často improvizovat, při tvorbě sestavy si vypomáhají hosty z první ligy. To samozřejmě znamená větší zátěž pro obránce. Nosek v tom ale žádný problém nevidí.

„Trenéři si s nimi sednou a vysvětlí jim, co se hraje. Při zápase jde všechno tak rychle, že člověk nestíhá vnímat, kdo je na ledě,“ upozornil zkušený obránce, který se na marodku snaží dívat i z lepší stránky. „Většinou jsme se s tím dokázali vypořádat a vyhráli, takže to tým stmelilo. Až se marodka vyprázdní, mohlo by to klapat,“ věří.

Zlín se nyní chystá na mimořádně důležitý dvojzápas. Dnes v 17.30 nastoupí před kamerami České televize na ledě předposledních Pardubic, v pátek doma přivítá poslední Chomutov. Pokud by oba souboje zvládl, vytvořil by si před nejnižšími patry tabulky solidní bodový polštář. Nyní má na Pardubice k dobru 9 bodů, Chomutov zaostává o další čtyři body.

„Nevidím to tak, že jde o víc než v jiných zápasech. Tím, že je tabulka vyrovnaná, má každé utkání strašnou váhu. Není rozdíl, jestli hrajeme se Spartou nebo Pardubicemi,“ upozornil Nosek, který ale cítí potřebu bodovat. „Na Pardubice jsme se připravovali tři dny, snad to k něčemu bylo.“