Musíme přidat bojovnost, burcuje zlínský útočník Šťastný

Tím ale zlínský zmar neskončil. V přesilovce totiž sami inkasovali. Útočník David Šťastný v závěru výhody pět na tři přihrál dozadu tak nešťastně, že vyslal do brejku navrátilce z trestné lavice Ostřížka. Ten krátce po polovině zápasu vyrovnal, čímž nasměroval Hanáky k výhře 2:1.

„To, že jsme dostali v naší přesilovce gól, rozhodlo,“ posteskl si Šťastný, který byl na ledě při všech zlínských výhodách. „Mohli jsme v sérii vést, místo toho prohráváme. Je to škoda.“

Co se stalo v přesilovce pět na tři?

Otočil jsem se a někdo na mě houkl. Dával jsem to pod sebe a ještě u toho spadl. Bohužel jsem přihrál špatně. Pak už jsem jen viděl, jak soupeř jede sám na branku.

Přesilovky vám nejdou v celé sérii, ještě jste nevyužili ani jednu. Proč?

Asi málo střílíme. Olomouc dobře blokuje střely, mají to načtené. Snažíme se pracovat na tom, aby přesilovky byly lepší. Zkoušíme vymyslet něco jiného, ale pořád to nefunguje.

Olomouc otočila skóre v přesilovce v úvodu poslední třetiny. Věřili jste, že výsledek ještě otočíte?

Poslední třetinu jsme odehráli nejlépe z celého utkání. Ale sami jste viděli, že i když jsme měli tlak a stříleli, výsledek s Olomoucí se těžko obrací. Zvlášť v play off.

Co musíte změnit, abyste ve čtvrtém utkání vyhráli a prodloužili sérii do rozhodující bitvy?

Určitě aktivitu a bojovnost. Tyto zápasy se šikovností málokdy vyhrají. Rozhoduje zarputilost a velký tlak do brány. To tam tentokrát nebylo, proto jsme prohráli.