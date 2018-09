Hradecký bek Zámorský: Bez tří bodů ze Zlína? Je čas to zlomit

„Že jsme tam nikdy nezískali tři body? Bral bych to v tuto chvíli pozitivně, protože vždycky jednou něco končí a jednou začíná. Je čas to zlomit, tak proč to neotočit?“ nedělá si z nepříjemné statistiky těžkou hlavu hradecký obránce Petr Zámorský.

Zlín - Hradec Králové On-line sledujte od 17.30

Právě on bude jediným hráčem v dresu Hradce, který jeho dosud jedinou výhru v základní hrací době ve Zlíně zažil na hřišti. Jenomže tehdy ne v dresu Mountfieldu, ale v tom zlínském, jenž mu je velmi blízký. Ve Zlíně se totiž narodil a v tamním klubu to od žáčků dotáhl až do prvního týmu. S ním právě před čtyřmi lety, kdy na sebe Zlín a Hradec narazily ve zmíněném čtvrtfinále play off, také získal mistrovský titul.

„Je to pro mě stále trochu zvláštní, ale teď to je pro mě soupeř jako každý jiný,“ komentoval tuto skutečnost obránce, jenž se do Hradce dostal přes angažmá v zahraničí a pražskou Spartu.

Zámorský byl k tříbodové výhře Mountfieldu ve Zlíně blízko v posledním vzájemném zápase, který oba týmy na ledě tamního týmu odehrály. Loni v prosinci k tomu Hradci chybělo pouhých deset vteřin, nakonec z toho přesto pro Hradec výhra 3:2 byla, ale až po úspěšně zvládnutém prodloužení.

Hradečtí se do Zlína opět vydají bez několika zraněných hráčů. Mimo zůstávají obránce Nedomlel a útočníci Rákos, Radovan Pavlík a Dragoun. V pořádku už by měl být další útočník Vopelka, jenž se zranil těsně před nedělním zápasem s Chomutovem a zastoupil ho obránce Rosandič.