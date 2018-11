Zlínský fantom Sedláček vychytal vítězství v Plzni

Za dva víkendové duely mířilo na Sedláčka 66 střel, za jeho záda se dostala pouze Kracíkova dorážka do odkryté klece v čase 23:06. Od té doby už byl bezchybný.

Klíčový zákrok vytasil Sedláček v 47. minutě, kdy ho osamocený Gulaš nepřekonal ani nadvakrát. Sedláček měl také štěstí, třikrát ho zastoupila branková konstrukce.

„Podali jsme výborný výkon. Kluci padali do střel, byly tam nějaké tyčky. Jsem rád, že nám to vyšlo,“ oddechl si zlínský hrdina po vydřené výhře.

Stoprocentní víkend katapultoval Berany na osmé místo nahuštěné extraligové tabulky.

„Je to cesta, kterou musíme jít. Už ve středu jsme vedli 3:1 v Liberci po dvou třetinách. To byla hrozná škoda, nemělo by se to stávat,“ zmínil Sedláček ztracený duel na severu Čech. „Vyříkali jsme si to v kabině, po zápase byl v kabině celkem řev. Teď jsme si to vynahradili.“

Zlín nasměroval k vítězství na ledě indiánů povedený nástup, už po 45 sekundách otevřel skóre jemnou tečí Kulda. „Když dáte gól z první střely, je to pro soupeře studená sprcha. Hodně nás to povzbudilo,“ prohodil Sedláček.

Vítězný zásah si připsal před první přestávkou Ondráček, jemuž předložil puk před prázdnou bránu Lakatoš. Liberecká posila tak zaznamenala první kanadský bod ve Zlíně.

Berany nemusela mrzet ani zpackaná dvojnásobná početní výhoda v prostřední periodě, která trvala plných 120 sekund.

„Minutu jsme se nedostali do útočného pásma. Místo abychom z toho něco získali, tak měla Plzeň tlak. Zpětně bych raději, abychom tu přesilovku vůbec neměli,“ podotkl Svoboda.

Cenné tři body však jeho týmu zůstaly.