Divadlo, pak zabijačka. Užili jsme si oboje, říká zlínský Ondráček

„Jednu dobu jsme se už všichni těšili na přestávku. Člověk potřebuje vyčistit hlavu,“ říká útočník Beranů Jiří Ondráček před dnešním restartem extraligy v Jihlavě.

Tyhle akce jste vymysleli spontánně?

Tu zabijačku jsme plánovali na nějakou reprezentační pauzu a během olympijské jsme nechtěli narušovat volno. Grilovali jsme sele, povedlo se to. I mladí kluci vidí, jak to funguje. U piva si řekneme spoustu věcí. Byli jsme tam všichni kromě trenérů, i když také byli pozvaní. Přišly i manželky a přítelkyně. Divadlo vymyslelo vedení. Byla to zábava.

Na co jste šli?

Splašené nůžky. V divadle jsem byl po sedmi letech, ale představení se mi moc líbilo a myslím, že i klukům. Asi se doma domluvíme a půjdeme ještě jednou.

Vnímáte, že vás čeká stěžejní část základní části?

Do olympiády máme nějakých osmnáct zápasů, pak už se toho moc nedá dohnat. Víme, že kolem svátků je fáze, kdy se to zlomí. Proto jsme dobře potrénovali. Se zápasy po pauze máme většinou problémy, než se dostaneme do rytmu. Doufám, že uhrajeme body, které potřebujeme.

Po 30 kolech jste osmí se 43 body. Výchozí pozice je dobrá?

Řekli jsme si, že každou čtvrtinu uděláme 18 bodů. Zatím to držíme v normě, což by nám mělo stačit do desítky.

Příští zápasy se budou hrát ve vánoční atmosféře. Vnímáte ji?

Jsou jiné tím, že chodí více lidí. Je volno a během svátků hledají, kam by šli. Bohužel hrajeme doma jenom dva dny před Vánocemi. Venku bude určitě narváno.

Dnes vás čeká poslední Jihlava, v pátek doma předposlední Litvínov. Tyhle duely jsou dvojnásob důležité, že?

Týmy kolem nás potřebujeme porážet, už jenom kvůli vzájemným zápasům. Že vyhrajeme v Plzni a pak doma rupneme s Jihlavou, je ta horší varianta. Ale nakonec bude jedno, s kým těch 72 bodů získáme. Hlavně abychom se do předkola dostali.

S Jihlavou jste získali jeden bod ze šesti. Nesedí vám?

Hrají takový náš styl, defenzivní – stoupnout si ve středním pásmu. Hrají hodně do těla, fyzicky náročný hokej. Hodně blokují střely. Když jsme je doma přehrávali, tak na bránu doletí z deseti střel jedna, dvě. Je hrozně těžké se prosadit. Podobně hraje Olomouc. Proto nám tyhle mančafty nevyhovují. Jsme raději, když sem přijede Plzeň nebo Třinec a chtějí hrát hokej. Pak můžeme čekat na brejky.

Naopak Litvínov doma pravidelně porážíte.

Nechci to zakřiknout, raději to zaťukám na zuby. Šňůra je dlouhá, a jak se říká, každá série jednou končí. Doufám, že po Jihlavě zápas doma s nimi zvládneme. Je to obzvláště důležité. Jsou pod námi. Stejně jako by nás každý rád potopil, chceme je tam také nechat.

Blíží se návrat obránce Noska. Jak hodně vám může pomoct?

Ptal jsem se ho, jestli bude hrát. Asi se cítí, že už může, což mě docela překvapilo. Ale on sám nejlíp ví, jak je na tom. Chodil do soubojů, střílel. Tipl bych si, že v Jihlavě nastoupí, i když trenéři sestavu ještě neřekli. Těšíme se, až bude hrát. Na začátku sezony byl jedním z klíčových beků. Hned v prvním kole jsme o něho přišli, ale kluci ho zastoupili. Marcel Petran i teď Martin Novotný se šance chopili. Keson je pravák, na přesilovky se zkušenostmi. Přivítáme ho rádi.