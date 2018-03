Zlínští hokejisté překročili sezonní cíl, budoucnost je ale nejistá

Cítíme hořkost, ale odehráli jsme dobrou sezonu. Do posledního kola jsme bojovali o čtvrtfinále, což by byl úspěch. Je na čem stavět do dalších let. Tak ve zkratce hodnotil jubilejní 50. ročník hokejového Zlína v extralize generální manažer klubu Martin Hosták bezprostředně poté, co Berani vypadli ve vyrovnané sérii proti Olomouci.

Svoji první sezonu ve funkci si může bývalý komentátor České televize odškrtnout jako úspěšnou, ta příští ale nabízí zatím mnohem více otazníků než odpovědí. MF DNES shrnuje ty nejzásadnější.

1. Aukro končí, najde klub generálního partnera?

Spojení místního obchodního portálu Aukro s klubem vydrželo jedinou sezonu, nový generální sponzor hokejistů je přitom v nedohlednu, přestože se o konci Aukra vědělo už od ledna. A na pomoc radnice nelze spoléhat donekonečna.

„Když jsem přišel loni, byl konec června,“ připomíná Hosták datum svého nástupu; i tehdy byl klub bez hlavního partnera. „Teď je březen. Tohle je relativně komfortní situace. Jsem optimista.“

Ne tak fanoušci, kteří propadají malomyslnosti: „Nervózní nejsem. Paniku necítím. Jednání probíhají, ale vzhledem k partnerům, se kterými mluvíme, nemůžu být zatím konkrétní,“ nabádá Hosták k trpělivosti.

2. Kolik opor odejde?

Stěžejní obránce mají ve Zlíně pod smlouvou, zbytek soupisky halí mlha. Smlouva končí nejen brankářské jedničce Kašíkovi, ale také šesti útočníkům včetně lídra týmové produktivity Bukartse.

„Předpokládám, že Kašu a Bukyho bude chtít někdo přeplatit. Budu s nimi jednat tak, abychom je udrželi,“ ujistil Hosták.

Bez generálního sponzora v zádech to ale zní jako sci-fi. Teoretickou šanci má u Kašíka, naopak lotyšský reprezentant by se měl hlásit do přípravy movitého Třince. Přání změnit prostředí neskrývá Šťastný, z klíčových figur ofenzivy nepodepsal nový kontrakt ani další dvouciferný střelec Okál. Kapitán Veselý odehrál ve 40 letech zřejmě svůj poslední extraligový duel.

3. Budou pokračovat trenéři?

Trenérský tandem Robert Svoboda – Martin Hamrlík vyždímal z podceňovaného mužstva nečekané a zaslouží si další šanci. „Budeme diskutovat, co dál. Vizi máme, ale teď ji nemůžu prozradit,“ uvedl Hosták.