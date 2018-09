Nejsou útočníci, nejsou body. Zlín dostal sedmičku

Honem, rychle zapomenout a co nejlépe se připravit na příští extraligový zápas ve Vítkovicích. A zároveň doufat, že se do úterý uschopní aspoň někdo z armády zraněných útočníků.

To je výsledek pátečního svátečního střetnutí hokejistů Zlín s Libercem, od něhož Berani na Den české státnosti dostali lekci v poměru 2:7. Sedm branek inkasoval Zlín naposledy loni v lednu symbolicky v Liberci.

„Paradoxně jsme odehráli lepší zápas než předtím doma s Hradcem,“ připomněl domácí asistent trenéra Martin Hamrlík týden starou těsnou porážku 1:2. „Na to se nedalo dívat. Teď jsem hráli, co jsme chtěli. Zápas ale rozhodli soupeřovi nejlepší hráči. My je máme na marodce.“

Situace v ofenzivních řadách domácích začíná být na pováženou. Okál a Honejsek léčí zranění z přípravy, v neděli v Karlových Varech odstoupil poslední člen původně zamýšlené elitní lajny Herman a těsně před pátečním duelem vypadl nejproduktivnější zlínský hráč Šlahař. Podle Hamrlíka není jejich návrat na pořadu dne.

„Vypadá to na delší dobu,“ chmuřil se kouč Beranů.

Duel proti tygrům naznačil, že v okleštěné sestavě budou Beranům body naskakovat obtížněji.

„Klukům musím poděkovat. Někteří hráli poprvé,“ zmínil Hamrlík, že Zlín sahá v nouzi do první ligy, odkud povolal letos už čtyři hráče. „Více z toho vymáčknout nešlo,“ podotkl trefně Hamrlík.

Zatímco Liberec se mohl opřít o Bulířovu lajnu, která se postarala o pět branek a sám její vůdce zapsal hattrick, Zlínu rozdíloví hráči ubývají. To se projevilo především při přesilovkách. Berani nevyužili za stavu 1:2 ani dvojnásobnou výhodu trvající 92 vteřin.

„Šlahy vypadl těsně před zápasem, což byla škoda. Měli jsme něco nacvičené na přesilovky a museli jsme to překopat,“ prohodil autor jedné ze dvou zlínských branek Pavel Kubiš, který se na kupící se absence nevymlouval. „Že chybí, je znát. Ale je potřeba se s tím poprat.“ Jak zareaguje zlínské vedení, se teprve ukáže. Posílení útoku je však nabíledni.

„To je otázka na někoho jiného. Nedržím kasu. Chce to peníze a někoho koupit. Ale bude to hodně těžké,“ naznačil Hamrlík, že Berani nemají na rozhazování.

Příští zápas přitom odehrají až v úterý před televizními kamerami ČT sport v Ostravě.

„Výhoda to je, odpočineme si a zregenerujeme. Doufám, že aspoň někteří kluci se dají dohromady. Pak máme doma Plzeň, což je taky těžký soupeř,“ shrnul Pavel Kubiš.