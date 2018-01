Kašík pod palbou. Akrobacii i kondici piluji na opičí dráze, říká

Jeho snem je odchytat kompletní extraligovou sezonu. Letos už to sice Liboru Kašíkovi nevyjde, přesto si drží primát nejzaměstnanějšího brankáře soutěže.

Ve vítězném duelu v Mladé Boleslavi zlínský gólman pokořil hranici tisíce zákroků (1 001). Z jeho maskovaných kolegů se přitom ještě nikdo ani nedostal k metě tisíce střel.

„Kolikrát se udivují, že toho mám moc, ale už mi to ani nepřijde, protože to mám skoro každý zápas,“ nestěžuje si Kašík, na něhož v průměru míří téměř 32 střel na zápas.

Neříkáte si, že už by to chtělo klidnější utkání?

Třeba v Třinci, kde jsem v posledním zápase roku vychytal nulu, se mi to zdálo lehčí. Kluci hráli výborně a střely, které na mě šly, nebyly tak náročné a nebylo tam ani moc gólových situací. Tam jsem si trochu odpočinul.

Neměl jste toho už někdy dost? Že byste se cítil vyždímaný?

Ne. Fyzicky i kondičně jsem na tom hodně dobře, což je zásluha Ríši Hrazdiry (trenér brankářů) a kondičního trenér Borise Káni, kteří mě v létě skvěle nachystali. Spíše je to někdy o hlavě, když se hraje obden. Ale to se mi stalo v sezoně jenom jednou a na jeden zápas, který jsme naštěstí uhráli, takže to na mě snad nešlo ani poznat.

V zápasech udivujete akrobatickými pozicemi. Máte speciální gymnastickou přípravu?

Jezdím opičí dráhy. Už ani nedokážu spočítat, kolikrát jsem ji jel v létě. Přitom dělám úplně všechno – jdu na zem, na zadek, na záda, na břicho, vyskočím, udělám salto, přemet. Je to fyzicky velmi náročné, trénuju obratnost. Tohle dá gólmanovi úplně nejvíce.

Jeden zápas jste vynechal. Je reálné, aby brankář odchytal všech 52 kol základní části?

Mrzí mě, že jsem jednou chytil virózu. Ale je to možné. Už tady byl jeden takový gólman, v Českých Budějovicích. Kovář odchytal celou sezonu na pohodu – a ne jednu. Navíc měl vysokou procentuální úspěšnost zákroků.

Kolegu Tomáše Štůralu nepustíte až na výjimky do brány. Abyste byli v pohodě, musíte být dobří parťáci, že?

Říkáme si, že když se nedaří jednomu, ať se daří druhému, aby nám tady nepřišel někdo třetí. Myslím, že jsme v pohodě. Když je Štury v bráně, tak mu strašně fandím. Vím, že je to pro něho strašně těžké. Někdy mě zamrzí, že víc nechytá. Ale nemůžu nad tím takhle přemýšlet, protože se musím soustředit na svůj výkon.

Výsledky Zlína na vás hodně stojí. Jak si připouštíte tlak?

Kluci hrají výborně, nemyslím, že by na mě vyloženě spoléhali.

Často ale zmiňují, že bez vás by neměli naději bodovat...

Výkony gólmana se odvíjí od hry týmu, a pokud hraje poctivě zezadu a pomáhá brankáři, tak jdeme nahoru všichni.

Často vyhráváte o gól. To musí být hodně náročné na koncentraci, když může rozhodnout jedna chyba, že?

Je to těžké, ale postupem sezony si na to člověk zvykne a už se dokáže přizpůsobit a nachystat v hlavě. Chytat tak, aby výsledek skončil o gól. Naposledy v Mladé Boleslavi jsme mohli odskočit o více než dvě branky, pak jsme jedním gólem Boleslav nakopli a hned byl zápas úplně jiný. Za dva body ale musíme být rádi, v tabulce udělaly hodně.

Studujete ji často?

Předtím jsem se moc nedíval, ale teď jsem se kouknul. Je hrozně našlapaná. Musíme se držet naší filozofie, že chceme bodovat s každým, že každý bod do tabulky je dobrý. Že jsme si vytvořili malý bodový polštář, nic neznamená. Třikrát prohrajete a můžete být předposlední. Všichni mají našlapané týmy a nebude lehké vyhrávat.

V pátek přijede Sparta (zápas začíná v 17.30 hodin), která se s vaším jménem občas spojuje. Vnímáte to?

Nějaké spekulace proběhly, ale tohle neřeším. Pro brankáře je to ve Spartě velmi těžké a asi není náhoda, že se jich tam tolik prostřídalo za krátkou dobu. Nevidím do jejich mužstva. Vím jenom, že mají velkou ofenzivní sílu a možná zapomínají hrát dozadu. Proto se zase těším, jak si zachytám. Tady na Moravě je to vždycky specifické, když přijedou Pražáci. Doufám, že bude plný stadion, protože teď to nebylo doma kdovíco. Když byl prázdnější stadion, tak jsme získali body, když přišlo více lidí, tak mě mrzelo, že jsme nevyhráli. Chtěl bych pro naše diváky vyhrát nějaký zápas, protože domácí zápasy nemáme úplně ideální. Ale na tom se dá pracovat. Babrat se v tom nemá cenu, protože pak se negativní série jenom prodlužují.