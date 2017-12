Ve třetí minutě rozhodnuto. Na Zlín stačila Olomouci jedna trefa

„Bylo to hodně těžké a jsme rádi, že z toho utkání máme tři body. Docela dobře jsme bránili a měli jsme jednu šťastnou teč, která rozhodla,“ prohlásil olomoucký trenér Zdeněk Venera.

Zápas skvěle vyšel oběma brankářům, domácí Branislav Konrád si připsal 21 zákroků, na druhé straně byl Libor Kašík vyhlášený nejlepším hráčem svého týmu.

„Se Zlínem je to vždycky o gólu nebo dvou. Pozorně brání, mají výborného gólmana a těžko se jim dává gól,“ připomněl Konrád a byl rád, že soupeři chyběl nejproduktivnější útočník Roberts Bukarts (13+16). „Všiml jsem si toho až v půlce zápasu, ale možná mi pomohlo, že nehrál. Je to střelec, a když dává Zlín góly, je to většinou on, kdo se trefí.“

O poznání raději by lotyšského ostrostřelce viděl v sestavě zlínský kouč Robert Svoboda.

„Bukarts je rozdílový hráč, který je schopný se v takovém zápase prosadit,“ posteskl si. „Doufám, že se brzy vrátí, stejně jako Šťastný. S nimi budeme silnější.“

Jediný gól vstřelili kohouti už ve 3. minutě. Herman tečoval nahození Robina Staňka od modré čáry mimo dosah brankáře Kašíka.

Další radost už zlínská jednička domácím nepovolila. Zlikvidovala 29 olomouckých pokusů včetně trestného střílení Jana Káni. Rozhodčí ho nařídili za vzájemný střet v závěru první třetiny.

Kašíkův další parádní výkon ovšem spoluhráči nepodpořili. „Olomouc po gólu mohla čekat, co vymyslíme. Bohužel jsme nevymysleli nic,“ posteskl si zlínský útočník Tomáš Fořt.

Do největší šance Zlína se paradoxně dostal obránce. Tomáš Valenta jel v úvodu druhé třetiny sám na Konráda, jenže ho neprostřelil. „Bez gólu je to těžký boj,“ uznal Svoboda. „Neměli jsme dost síly prosadit se před branku soupeře, trochu víc tam zatlačit a vytvořit si nějakou příležitost.“

Ve třetí třetině už se kohouti soustředili na udržení soupeře co nejdál od své branky a z brejků se snažili přidat druhou trefu. Nejblíže jí byl po tyči Miroslav Holec, nakonec ale nebyla třeba, výtečný Konrád vychytal svou sedmou letošní nulu.

„Mám radost z každé nuly i z každého vítězství. Když je to ale jen o gól, jsou to vždy nervy, nikdy nevíte, co tam může padnout. Jsme rádi, že jsme to zvládli a máme tři body,“ cenil si gólman kohoutů.