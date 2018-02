Olomoučtí hokejisté budou ve Zlíně bojovat o šestou příčku

Berani se rychle vzpamatovali ze série tří zápasů bez bodového zisku, z posledních dvou duelů s týmy ze dna tabulky, Jihlavou a Litvínovem, vytěžili pět bodů. „Trochu jsme si polepšili. Tyto výsledky nám pomohly pozvednout sebevědomí. Duel s Olomoucí bude hodně důležitý,“ uvedl trenér Zlína Robert Svoboda.

Kohoutům v lednu odešla forma, vyhráli jediné z posledních pěti utkání a jedenáctá Mladá Boleslav už je nebezpečně blízko. „Jedeme do Zlína, máme doma Třinec a těsně před pauzou jsou Pardubice. Dva z těch soupeřů jsou těsně kolem nás, takže všichni víme, o co jde a jak budeme muset hrát, abychom se udrželi tam, kde všichni chceme,“ prohlásil gólman Olomouce Martin Falter pro klubový web.

Výpadek na kohouty přišel v nejméně vhodnou dobu, z deseti lednových zápasů vyhráli jen tři. Navíc venku padli pětkrát v řadě. Teď to budou chtít zlomit ve Zlíně. „Když se nám dařilo, taky se dalo mluvit o tom, že nám to jde, vyhráváme hodně zápasů v řadě, ale teď bohužel přišla trošku slabší chvilka. Body nesbíráme s takovou pravidelností a asi by to bylo až moc růžové, kdybychom si šestku uhráli s nějakým velkým náskokem. Budeme muset zabrat a udělat všechno pro to, abychom to předkolo nebo přímý postup do play-off udělali,“ řekl odhodlaně gólman, jenž v posledních dvou zápasech nahradil nemocnou jedničku Branislava Konráda.

Utěšovat kohouty mohou statistiky, které mají se Zlínem letos pozitivní, za šedesát minut hry neprohráli (3:4p, 3:1, 1:0). A Berani si to uvědomují. „Je to mančaft, který má čtyři vyrovnané pětky, a každá z nich hraje na maximum. Jsou zorganizovaní, fyzicky a silově dobře vybavení, takže je těžké se prosazovat proti pěti hráčům, kteří stojí na červené čáře. Tím je neodsuzuji, každý mančaft má svoji taktiku, které mu přináší úspěchy. Olomouc má letos super sezonu,“ oceňuje zlínský útočník Pavel Kubiš.

Kohoutům po krvavém zranění vypadl útočník Aleš Jergl, návrat dalších marodů, Zbyňka Irgla, Jana Káni a Konráda, je nejasný.