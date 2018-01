Největší strašák je baráž, říká kapitán zlínských hokejistů Veselý

Vyhrají a poskočí na šesté místo, které je přímou vstupenkou do extraligového čtvrtfinále. Porážka naopak může hokejisty Zlína srazit na devátou pozici jen dva body od nechtěného play-out.

„Hlavně si nemůžeme říkat, že musíme. My chceme bodovat v každém zápase, a ne že teď musíme vyhrát,“ říká kapitán týmu Ondřej Veselý před dnešní domácí předehrávkou 49. kola proti jedenácté Mladé Boleslavi; zápas má úvodní buly v 17.30 hodin.

Jak těžké bude dostat se z nedělní porážky 0:7 v Liberci?

Jsem přesvědčený, že se z toho otřepeme rychle. Možná je lepší prohrát o sedm branek než třeba 1:2. Tenhle zápas nás nevyvede z míry. Že jim tam napadaly góly, je jedna věc. Druhá věc je hra, která nebyla úplně nejhorší. Musíme se odrazit z předchozích domácích zápasů.

Pondělní trénink vypadal docela uvolněně.

Zápasů je fakt hodně. Nemůžeme se z každého klepat. Je lepší mít dobrou náladu, než tady chodit a myslet na nedělní zápas v Liberci. Navíc jsme v pátek vyhráli v Pardubicích, nejeli jsme domů s prázdnou.

Jak vnímáte, že každý duel znamená posun nahoru, nebo dolů?

Už několik sezon po sobě zažíváme, že je to tak vyrovnané. Jsme zvyklí hrát o všechno.

V předchozích třech sezonách jste se ale škrábali nahoru ze dna, teď se držíte uprostřed tabulky. Není to rozdíl?

Beru to stejně, jestli hraješ o desítku, o dvanáctku nebo o čtvrtfinále. Pořád o něco hraješ a pořád chceš vyhrávat. Utkání s Boleslaví je hodně důležité, protože je pod námi. Když odstup navýšíme, bude to pro nás jenom dobře.

Myslíte i na šestku a přímý postup do čtvrtfinále?

Soustředíme se na nejbližší zápasy. Nedívám se, kde bychom mohli skončit. Je to rozehrané dobře, ale víme, že se to může ještě pokazit.

Předsezonní odhad 18 bodů na čtvrtinu vám zatím vychází. Tipnete si, jestli to bude to stačit?

Kdyby se povedlo 18 bodů i v poslední, tak by byla desítka jasná. Když jsme se teď dívali na tabulku, tak jsme si říkali, že ještě tři výhry za tři body bychom měli udělat.

V týmu jste suverénně nejzkušenějším hráčem. Co s vámi dělá dramatický finiš základní části?

Zápasy prožívám úplně stejně, jako když mi bylo dvacet. Všichni kluci sledují, jak se to vyvíjí. Ale nesmíme si připouštět, že zrovna tohle je rozhodující zápas. Ke každému utkání přistupujeme stejně.

Střetnutí jdou rychle za sebou, každý lednový týden hrajete třikrát. Sedí vám to?

Když se vyhrává, tak je to v pohodě. Když se prohrává, člověk si chce trochu oddychnout a na hokej nemyslet.

Naznačoval jste, že tohle může být vaše rozlučková sezona. Máte o to větší motivaci?

I kdyby to nebyla moje poslední sezona, tak chci vždycky hrát play-off. Minulý rok nám uteklo a play-out není pro nikoho zábavné – pro hráče ani pro lidi.

Je play-out velký strašák?

Největší strašák je baráž. Play-out je další level, tak bychom nechtěli dopadnout. Zvláště, když už je to tak rozehrané. Myslíme na desítku a doufám, že ji uděláme.

Náskok 17 bodů na barážové pozice je uklidňující, ne?

Trochu ano, ale pořád se díváme za sebe. Víme, že se to dá zkazit.