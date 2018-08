Musím si pořídit deníček, říká Veselý na prahu trenérské kariéry

Čili vám chybí pevný hokejový řád tréninků a zápasů?

Tohle je asi pro mě nejtěžší. Nemám režim, na který jsem byl zvyklý. Harmonogram býval jasný, kdežto teď to mám tak, že si týden musím naplánovat sám a časy mi moc nesedí (usměje se). Budu si to muset psát, není to, jako když jsem hrál. Časy tréninků a zápasů byly stanovené, teď to mám takové rozházené.

Zlín jako ostatní kluby finišuje přípravu. Troufl byste si na předsezonní dřinu?

Abych pravdu řekl, moc mi ta dřina nechybí. Člověk nebývá zvyklý na pohyb. První týdny, než se do toho dostal, bývaly nejtěžší. Navíc začínám teď s mladýma klukama trénovat, na led se dostanu.

Kde trénujete?

Začínám s třeťáky, kde jsem asistent trenéra. Hraje za ně i můj syn. Chtěl jsem být s nimi na ledě. A ještě jsem dostal jednu pozici. Funkce se jmenuje development manažer, což obnáší pár zdokonalovacích tréninků s vybranými dorostenci a juniory.

Takže život bez hokeje si nedovedete představit?

Chtěl jsem u hokeje určitě zůstat, ještě zkusím něco u taťky, který má gumárenskou firmu. Začínám se tam rozkoukávat, co dělají, a chtěl bych tam taky nějak působit. Ale řekl jsem si, že první rok bude zajížděcí. Zjistím, jak se to dá všechno skloubit, a uvidíme.

Pokukujete na zimáku, jak se chystají vaši dlouholetí zlínští spoluhráči z áčka?

Na zimáku jsem pořád, byl jsem na zápase a budu ho sledovat, přehled mi zůstane.

Zkuste tipnout, kde by se Berani mohli v nadcházející sezoně pohybovat.

To nejde předpovídat. Extraliga bývá hrozně vyrovnaná a bude záležet na vstupu do soutěže. Tým je trošku jiný, ještě mladší, než býval. Odešli další dva, tři hráči, kteří byli klíčoví pro tým minulý rok. Přišli jiní. Přál bych si, kdyby se Zlín pohyboval v poklidném středu, ale jak říkám, extraliga je poslední roky dost vyrovnaná.

Je to největší rozdíl oproti časům, kdy jste v nejvyšší soutěži začínal?

Hráči jsou na tom fyzicky dobře. Je to právě hodně o dřině v létě a není to jako v minulosti o takové improvizaci a kombinačním stylu. Liga se zrychlila a řekl bych, že z ní zmizela kombinace. Spíš je nalajnovaný systém a už tam není taková improvizace.

Nejvyšší soutěž definitivně opustil také František Ptáček a nejspíš i Petr Kadlec, čtyřicátníci a rekordmani v počtu startů. Myslíte, že se bude věk pro odchod z extraligy snižovat?

Těžko předpovědět, jakým směrem se bude hokej vyvíjet. Teď to nějak vypadá, že začínají hrát mladší kluci, hokej se trošku zrychluje. Není to jako dřív, že ho mohli hrát starší třeba do 45 let. Pro starší hráče to bude čím dál náročnější, takže je možné, že se věková hranice bude snižovat.