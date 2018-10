Zlínští hokejisté oslaví Koželu, večer touží vylepšit vítězstvím

Přestože se hokejistům Zlína konečně vyprazdňuje marodka v útočných řadách a zůstane na ní už jenom Zdeněk Okál, vedení dál pracuje na posílení týmu.

„Chtěli bychom dva útočníky,“ upřesnil sportovní manažer Beranů Jiří Šolc.

Klub zatím žádné nové hráče nepředstavil. Šolc však naznačil, že minimálně jeden forvard by se měl v nejbližší době trenérům hlásit.

„Chceme tím předejít situaci, do které jsme se na začátku sezony dostali,“ připomněl Šolc, že v týden starém domácím utkání proti Liberci (2:7) scházeli najednou čtyři útočníci včetně elitní lajny.

Posily hledají ve Zlíně i mezi cizinci, vyloučený není ani trejd obránce za útočníka.

Páteční extraligové utkání se odehraje v rámci oslav 90 let hokeje ve Zlíně a bude mít slavnostní předehru. Pod strop zimního stadionu bude vyvěšený dres Bohumila Kožely s číslem 9.

Bývalý hráč, trenér a funkcionář tak rozšíří počet členů Síně slávy zlínského hokeje na devět. „Pro klub odvedl velkou práci a bezesporu si tuto poctu zaslouží,“ poznamenal hlavní kouč Zlína Robert Svoboda.

Klub ocení stejným způsobem v průběhu jubilejní sezony ještě minimálně dvě legendy ze dvou různých generací a na jejich upomínku nastoupí jejich následovníci nyní a 23. listopadu proti Spartě Praha ve speciální žluté sadě dresů se jmény osmnácti významných hráčů zlínské historie. Ty pak půjdou do dražby.

Poslední slavnostní zápas k výročí 50. sezony klubu v nejvyšší soutěži se hokejistům Zlína povedl náramně. V půlce letošního ledna pokořili tehdy extraligového lídra z Plzně 4:1. „Hráči mají v takových zápasech větší motivaci,“ podotkl před třičtvrtěrokem druhý kouč Beranů Martin Hamrlík.

Ve Zlíně věří, že stejný efekt bude mít i dnešní ceremoniál. Po dvou zápasech v řadě bez bodového zisku potřebují Berani nutně zabrat.

„S Libercem byl výsledek krutý na to, jak jsme hráli. Ve Vítkovicích to nebylo dvě třetiny dobré, šance jsme měli až závěrečné třetině,“ vrátil se Svoboda k úterní porážce 0:3. „Něco jsme si řekli a věříme, že proti Plzni to bude úplně jiný zápas.“

Berani musí ale vylepšit produktivitu, ve dvou posledních duelech zaznamenali jen dvě branky a na gól čekají 71 minut. S koncovkou naopak nemají potíže v Plzni, která dala o osm branek více než Zlín.

„Hrát se dá ale s každým,“ dodal Svoboda.