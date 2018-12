Hokejisté Zlína vyprodaný stadion nepotěšili. Na mistra nestačili

Už v deváté sekundě vedli, bodově udrželi na uzdě hvězdnou Plekancovu lajnu s Eratem, jenže z domácího derby proti Brnu nezískali hokejisté Zlína ani bod. Bez většího odporu jí před vyprodaným hledištěm podlehli 1:4.

„Někteří hráči neunesli, že přišlo sedm tisíc diváků. Měli by se zamyslet, protože z jejich strany to bylo strašné,“ byl nezvykle kritický druhý trenér Zlína Martin Hamrlík. „Zápas se nám hrubě nepodařil. Kometa byla ve všem jasně lepší, výsledek odpovídá.“



Lepší úvod si přitom Berani nemohli vysnít. Hned po buly skončil puk po ose Fořt – Kubiš – Ondráček za zády Kašíka. Někdejší gólman Beranů, který ještě na jaře chytal ve Zlíně, inkasoval z první střely.

„Hráli jsme špatně, takže nám rychlý gól nepomohl,“ podotkl Kubiš.

„Paradoxně nás to zabrzdilo,“ doplnil Hamrlík.

Kašík si vzápětí s obtížemi poradil s nahozením od modré a pak si mohl vzít v brněnské kleci na dlouhé minuty volno. Třetí zákrok si připsal až v závěru periody, kdy už jeho spoluhráči skóre obrátili díky Horkému s Dočekalem. Domácí nestíhali.

„Napadali jsme s jedním hráčem, druzí se jenom dívali. Pohyb se zlepšil až ve druhé třetině,“ prohodil Hamrlík.

Rozjetou Kometu už ale Berani nemohli zastavit a dvěma slepenými zásahy v rozmezí 41 sekund stanovili Mueller s Dočekalem konečnou podobu výsledku.

„Od půlky zápasu jsme stáhli hru na tři útoky, ale kluci toho měli plné zuby,“ viděl Hamrlík.

„Nejezdily nám nohy. Strašně mě to mrzí vůči divákům. Přišlo konečně plno lidí. Vyždímali jsme se, ale nešlo to vidět,“ neskrýval frustraci Kubiš.

Po pátečním vypjatém derby v Olomouci, kde Berani podlehli těsně 1:2, mu rychle ubývaly síly.

„Mám toho dost, osobně jsem mlel z posledního,“ přiznal Kubiš, který si vyčítal neproměněný nájezd za stavu 1:2. „Střílel jsem pozdě, byl jsem blízko Kaši, chtěl jsem nahrávat. To byla škoda.“

Výsledek ho mrzel o to více, že Erat s Plekancem ve svém druhém letošním extraligovém zápase nebodovali. „Rozjíždějí se, ještě nehráli svoje maximum, které ukážou,“ míní Kubiš.

I tak borci, kteří odehráli v NHL dohromady více než dva tisíce utkání, na ledě dominovali. „O bodech to vždycky není. Herně jsme je neuhlídali, jejich síla je obrovská,“ vysekl jim poklonu Hamrlík.

Přestože Berani nezvládli o víkendu ani jedno moravské derby, ziskem 38 bodů v půlce základní části extraligy plní svůj předsezonní plán. Do druhé vstoupí až po reprezentační pauze.

„Přišla v pravý čas. Potrénujeme. Přes svátky potřebujeme sbírat body, tabulka se bude lámat,“ uvědomuje si Kubiš.

Zatím by to Zlínu na předkolo play off stačilo.