Zlín kritický duel nezvládl, boleslavští hokejisté odvezli tři body

Mohli se vyšvihnout na šestou příčku znamenající automatickou účast v extraligovém čtvrtfinále, místo toho se musí hokejisté Aukro Berani Zlín ještě naléhavěji otáčet za sebe.

Domácí porážkou od Mladé Boleslavi 1:3 si zkomplikovali postup do předkola play-off. Místo aby hostům v tlačenici o desítku odskočili na osm bodů, jsou před nimi už jen o dva. A vzhledem k tomu, že Berani mají s Boleslaví výrazně horší bilanci vzájemných duelů (1:4, 1:6, 3:2 sn, 1:3), je jich náskok jednobodový.

„Věděli jsme, že je to důležitý zápas, a oni k němu tak přistoupili. Přijeli sem vyloženě bránit a my se neumíme do plné obrany prosadit,“ podotkl útočník Antonín Honejsek.

Utkání přitom začalo pro domácí nadějně, po individuální akci Šťastného se ujali vedení. Jenže to jim nevydrželo ani dvě minuty – Boleslav v přesilovce srovnala tečí Urbana.

V nerovnovážném stavu hráčů na ledě pak Zlín zápas ztratil, když v prostřední pasáží trestuhodně promarnil ideální možnost celý zápas rozhodnout.

Po Hanzlíkově vyloučení na 2+2 minuty dostali domácí k dispozici dvojnásobnou výhodu trvající 83 vteřin, v té se však nemohli pořádně usadit v pásmu a ani pokračující klasickou přesilovku za pískotu nespokojených fanoušků nevyužili.

„Chyba byla v tom, že jsme dvakrát čistě prohráli buly a oni vyhodili. To se nám nedařilo v přesilovkách celý zápas, stálo nás pak spoustu sil se tam dostat zpátky,“ vystihl Honejsek.

Trest stihl Berany v čase 33:55, kdy Eminger vypálil po přejetí modré a s pomocí teče zlínského obránce překonal Kašíka podruhé.

Přestože do konce utkání zbývalo ještě spoustu času, domácí hokejisté neměli tentokrát na zvrat síly. Po nedělním sedmibrankovém debaklu v Liberci se těžce dostávali do šancí, a když už se v nich zjevili, tak Popelka nedokázal zblízka trefil odkrytou klec. Zlínu nevyšla ani poslední záchrana při risku bez brankáře, kdy inkasoval potřetí do prázdné klece.

„Potřebujeme ještě vyhrát čtyři utkání, abychom se dostali do předkola. Máme devět pokusů,“ dodal Honejsek.

V pátek míří Zlín do Brna.