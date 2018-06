Věřím, že pozici lídra zvládnu, říká posila zlínského útoku Poletín

Synot Tip podpoří zlínské hokejisty Portfolio firem, které podporují zlínský hokej, se rozrostlo o sázkařský holding Synot Tip. Pozice titulárního partnera klubu však po odchodu obchodního portálu Aukro zůstává dál neobsazená. A je dost pravděpodobné, že hokejisté půjdou do nové extraligové sezony jen s názvem Berani Zlín. „Je to varianta, se kterou počítáme. Pokud neseženeme někoho velkého, musíme podporu rozložit mezi střední partnery,“ uvedl obchodní ředitel zlínského hokeje Zdeněk Novák. Poté, co klub devět sezon nesl jméno stavební společnosti PSG, se tak stále nedaří najít jejího nástupce. Aukro vydrželo pouze rok. „Máme několik rozjednaných možností. V této chvíli nelze říct, že by byl vybrán takový partner, který by byl v pozici nad logem. Ale intenzivně na tom pracujeme,“ ujišťoval Novák na sobotní veřejné tiskové konferenci, kterou klub svolal do parku Svobody pod zlínským zámkem. Před zraky padesátky fanoušků informoval mimo jiných o znovuobnovení spolupráce se Synot Tipem, který je ve sportovním prostředí známý především z působení ve fotbalovém Slovácku. „Podpora zlínského hokeje nám přijde naprosto smysluplná i logická. Zlínský hokej vnímáme jako dlouhodobě stabilní značku, silnou a tradiční,“ pronesl výkonný ředitel Synot Tipu Petr Mikoška, který zastupoval majitele Ivo Valentu. Že by se sázkařský gigant stal generálním sponzorem hokejistů, však není na pořadu dne. „Neuvažovali jsme o tom. Díváme se na to obchodně a ekonomicky. Spolupráci jsme nastartovali, uvidíme, jak se vyvine,“ nadnesl zástupce Synot Tipu. Jeho podpora je však podle Nováka cítit: „Je to významný příspěvek do rozpočtu.“ Ten ale od konce PSG klesá, ač loni se výpadek povedlo částečně nahradit z přestupu Filipa Chytila do New York Rangers.