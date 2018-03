Co slibuje boj Olomouce se Zlínem? Zaplněná hlediště a vyrovnané duely

Z variant, které se hokejistům Zlína nabízely, je předkolo proti Olomouci asi nejpřijatelnější variantou.

„V neděli jsme se vrátili z Plzně pozdě večer, takže jsme rádi, že nemusíme jet nikam daleko. Hrajeme v zásadě doma,“ říká trenér Zlína Robert Svoboda před dnešním startem série na Hané.

„Jsme rádi, že začínáme doma, ale že by to byla obrovská výhoda, to ne. V play off se to trošku maže, je specifické,“ míní jeho olomoucký protějšek Zdeněk Venera.

ON-LINE Olomouc vs. Zlín, od 17:20

Moravské bitvě dodává říz, že se oba trenérští stratégové dobře znají; v 80. letech minulého století odehráli spolu čtyři extraligové sezony v tehdejší TJ Gottwaldov.

„Měl jsem to u něho dobré. Byl to starší hráč, který byl na mě hodný,“ vybavuje si Svoboda, o deset let mladší než šedesátník Venera. „Kvůli nám to ale speciální série nebude, to už máme za sebou.“

Že jde proti bývalému nadřízenému, neřeší ani zlínský kapitán Ondřej Veselý: „Jsem hlavně rád, že je to kousek, že nemusíme moc cestovat,“ zdůraznil vůdce Beranů stejně jako Svoboda.

Olomouc - Zlín Program série 6. března v Olomouci (17.20)

7. března v Olomouci (18.00)

9. března ve Zlíně

případně

10. března ve Zlíně

12. března v Olomouci



Poznámka: Čas 3. utkání a případných dalších bude určen na základě programu stanice ČT sport. Vzájemné zápasy v sezoně

Olomouc - Zlín 3:4 v prodloužení

Zlín - Olomouc 1:3

Olomouc - Zlín 1:0

Zlín–Olomouc 4:3

Díky minimální vzdálenosti ušetří hráči čas, který by jinak strávili v autobuse, klub zase peníze za ubytování - tým se po zápase vrátí do Zlína, kde na druhý den absolvuje dopolední rozbruslení.

Derby je tahákem pro fanoušky. „Mají to blízko. Věříme, že bude plno tady i tam. Mohla by to být dobrá zábava,“ přeje si Svoboda.

Záleží ovšem, jak se to vezme. Emoce budou bublat na ledě i v hledišti. To je jisté. Gejzír ofenzivního hokeje však fanoušci nemůžou čekat.

„Žádná velká přestřelka to nebude,“ tipuje Svoboda.

V posledním vzájemném zápase se sice střelci utrhli a Zlín zvítězil 4:3, předchozí střetnutí ale skončilo fotbalovým skóre 1:0 pro Olomouc. Oba týmy se navíc opírají o excelentní gólmany, kteří jsou v soutěži nejvíce vytěžovaní.

„Kaša nás do play off vlastně dostal,“ vyzdvihuje zlínský kapitán Veselý Libora Kašíka, který jako jediný odchytal v základní části více než 3 tisíce minut.

Slovenský olympionik Branislav Konrád je za ním těsně v závěsu druhý.

„Pokud vezmeme skladbu týmů, tak jsou to možná nejlepší brankáři v extralize. Jejich výkonnost musíme brát podle toho, koho mají před sebou,“ připomněl Svoboda, že Zlín ani Olomouc nedisponují až na výjimky (Roberts Bukarts) takovými individualitami jako většina extraligových konkurentů.

„Když se podíváme na soupisky, jsou to mužstva na podobné úrovni,“ přitakává Veselý.

Bookmakeři mírně favorizují Olomouc, ta však čeká na vítěznou extraligovou sérii od roku 1994, kdy se poprvé a naposledy stala šampionem.

Zlín je v samostatné české extralize v předkole zatím stoprocentní, dvakrát vyřadil Třinec, přičemž sérii pokaždé začal doma. To Olomouc vyzve v play off poprvé.