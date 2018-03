Co bude dál? Zatím nemůžu nic říct, tvrdí zlínský útočník Bukarts

Lotyšský reprezentant Roberts Bukarts téměř jistě uzavřel své působení u Beranů. V zákulisí se spekuluje o tom, že jeho novým působištěm by se měl stát Třinec. „O své budoucnosti nemůžu říct vůbec nic,“ uvedl 27letý útočník po vyřazení v předkole play off 1:3 na zápasy od Olomouce.

Netajil se ale tím, že šlo o velmi emotivní chvíli. Fanoušci si jej oblíbili a dávali to hlasitě najevo. „Děkuju Zlínu za to, jak mě přijal a jak mě přijali fanoušci. Byl jsem tady velmi šťastný,“ uvedl Bukarts. „Miluji Zlín a mám rád všechny své spoluhráče.“

Ve Zlíně strávil dva a půl roku. Přišel v ročníku 2015/16 z lotyšské Rigy, kde se stal nechtěným. Tip dal jeho tehdejší spoluhráč, brankář Jakub Sedláček. Bukarts sedl do auta a jel 1 200 kilometrů na Moravu, kde podepsal smlouvu. Ve své premiéře zařídil výhru 2:1 nad Chomutovem v nájezdech. Nejprve poslal domácí do vedení, pak rozhodl v nájezdech.

Ve třech sezonách nastřílel 63 branek, letos byl čtvrtým nejproduktivnějších hráčem celé soutěže. Bez jeho bodů by tým Aukro Berani Zlín jen stěží postoupil do vyřazovací části.

„Sezona neskončila, jak jsme chtěli, ale to je sport, to je hokej,“ poznamenal. „Byl to dobrý rok. Hráči i celý klub dělali to nejlepší, co mohli. Odevzdali jsme úplně všechno, nejenom v play off, ale i v základní části.“

Kdo ví, jak by celá série s Olomoucí vypadala, kdyby v ní Bukarts potvrdil produktivitu ze základní části. Předkolo mu totiž bodově nevyšlo. Zaznamenal jediný bod za přihrávku.

„Každý útočník je zklamaný, když nedá gól. Hokej je ale týmový sport. Někdy dáte gól vy, jindy zase někdo jiný, za což jste samozřejmě rádi,“ netají se Bukarts, který by neměl chybět na letošním mistrovství světa v Dánsku.