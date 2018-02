Atraktivní příprava: zlínští hokejisté hrají se Soči

„Bude to pro nás další zkušenost. Pokud pominu zápasy se Slovanem Bratislava, proti týmu KHL jsme v poslední době nehráli,“ upozornil trenér Aukro Berani Zlín Robert Svoboda.

„Je to hodně kvalitní tým, dělají to tam dobře. Pro nás to bude velmi dobrá zkouška,“ přidal se křídelní útočník Zdeněk Okál.

Soči dorazilo na týdenní přípravný kemp do Třince, během něhož sehraje dvě utkání. Výběr trenéra Sergeje Zubova utrpěl v úterý debakl 1:7 od Komety Brno, v jejímž dresu zazářil pěti body zlínský odchovanec Petr Holík.

Zlín bere dnešní duel jako generálku pro závěrečná tři extraligová kola, v nichž bude bojovat o přímý postup do čtvrtfinále play-off. Trenér Svoboda chce nasadit kompletní kádr. Využije i mladíky Daniela Gazdu s Michalem Gagem, kteří včera odehráli prvoligový zápas za Přerov. Chybět ovšem bude kapitán Ondřej Veselý, který stále léčí zranění ze souboje v Hradci Králové.

„Sice ještě nebyl na ledě, přesto doufáme, že stihne být fit,“ doufá Svoboda.

Všichni ostatní hráči jsou v pořádku, včetně lotyšských reprezentantů Robertse Bukartse a Ralfse Freibergse, kteří dorazili z akce národního týmu teprve tento týden. V brance začne Libor Kašík, kterého v polovině zápasu nahradí Tomáš Štůrala. „Potřebujeme, aby Libor byl v zápasovém tempu,“ vysvětlil Svoboda.

Ve zbytku extraligy sehrají Berani, kteří drží šestou příčku, tři utkání. Ve středu nastoupí na Spartě, v pátek doma s Chomutovem a v neděli v Plzni. Tyto duely rozhodnou, jak dopadnou v základní části.

„Máme to ve svých rukou,“ připomněl Svoboda.