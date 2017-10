Obrat nevyšel. Zlín proti Vítkovicím doplatil na špatnou disciplínu

Jejich snahu utnul kapitán Ondřej Veselý. Autor dvou nedělních branek dostal za stavu 3:4 v čase 50:12 trest do konce zápasu. Jeho faul kolenem odnesl hostující útočník Rastislav Dej zraněním a Veselého spoluhráči při pětiminutovém oslabení dvakrát inkasovali.

„Dlouhé vyloučení rozhodlo. Ale nemyslím si, že by v tom byl úmysl,“ zastal se trenér Zlína Robert Svoboda vůdce týmu.

Berani se po úvodní čtvrtině základní části pyšnili nejlepšími oslabeními v extralize, ve 13 zápasech povolili v početní nevýhodě soupeřům tři góly. Jenže ve včerejším duelu si svoji skvělou bilanci hodně pokazili. Vítkovice využily čtyři přesilovky. „Teď nám to tam napadalo. Doufejme, že jsme si to vybrali v jednom zápase,“ přál si útočník Pavel Kubiš.

Zlín kapituloval v nevýhodném počtu hráčů po 22 ubráněných oslabeních a 6 kolech už v 10. minutě, a potřetí za sebou tak musel dohánět manko. Na rozdíl od utkání s Plzní ale neměl na stíhací jízdu tentokrát dostatek energie.

Zatímco vyrovnání proti indiánům bylo výsledkem neutuchajícího tlaku Beranů, s Vítkovicemi se dostali do kontaktu díky šťastným dorážkám v přesilovce na začátku poslední třetiny. Pak ale domácí doplatili na svoji nedisciplinovanost. Tresty Ondráčka s Petranem ještě přečkali, Veselého faul už ale neustáli. „Už v neděli to nebylo ono. Vyrovnání nás stálo hodně sil a první dvě třetiny nám vůbec nejely nohy. Navíc led nebyl vůbec dobrý. Mysleli jsme si, že to otočíme, ale nešlo to,“ přiznal Kubiš.

Zlín tak přišel v úvodním kole druhé čtvrtiny základní části nejen o dlouhou sérii ubráněných oslabení, především ale v domácím prostředí poprvé po pěti utkáních nebodoval. „Půlku zápasu jsme nehráli dobře, byli jsme málo aktivní, přestože jsme věděli, co chceme hrát,“ mrzelo Svobodu.

O autorovi| Petr Fojtík, sportovní redaktor MF DNES

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Zlínský kraj