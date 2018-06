Zlínský kouč Svoboda: Dalších několik set střel, byť na suchu, může pomoct

Jak na novinku hráči zareagovali?

Když jsem trénoval mládež, tak jsem střelbu zařazoval vždycky. Pro kluky je to zpestření. Pořád běhají, zvedají činky. Je při tom dobrá atmosféra. Larry (asistent Martin Hamrlík) je vždycky potrápil, protože pořád patří k lepším střelcům. Chytali mladí gólmani, takže se nestřílelo do prázdné brány.

Loni jste před nástupem na led měli týden přípravy na suchu. Letos jdete rovnou led. Proč?

Je to jednoduché. Letos začíná soutěž později, takže máme dost času. A nic nám nebránilo, abychom suchou přípravu naplnili v plném rozsahu, i když drobné problémy se vždycky vyskytnou.

Z osmi přípravných zápasů se utkáte pouze jednou s extraligovým konkurentem. Proč?

Mohli jsme hrát proti extraligovým celkům, ale je příliš brzo a to jsme nechtěli. Zápasový rytmus směřujeme k soutěži. A že hrajete přípravu s extraligovým týmem, nemusí zase tolik znamenat. Loni jsme se utkali s Kometou, která nasadila půlku mužstva, která pak ani extraligu nehrála. Z extraligy máme Olomouc, Znojmo z EBEL, Jihlava má pořád kvalitu.

Nezvažovali jste zápas se Vsetínem?

Oslovili nás, ale měli jsme plné termíny.

V průběhu přípravy podepsal klub Michala Poletína. Jeho příchod jste přivítali, že?

Je to urostlý typ hráče jako Ferenc. Takový se nám hodí. Jeho fyzické parametry ho předurčují k tomu, aby hrál důrazně v předbrankovém prostoru. Navíc je to dobrý střelec. Ještě Nikolas Werbik má takové parametry.

Kolik volných míst máte ještě v kádru?

Netrpíme tím, že bychom neposkládali tým. Ale pokud se na zkoušce na ledě objeví hráč, který by výrazně mohl pomoct ofenzivě a byl by v ekonomických možnostech klubu, tak bychom byli samozřejmě rádi. Zadní řady máme vyřešené. Horák s Gazdou šli do Poruby, Padrnos do Přerova. Budeme rádi, když se uplatní v jiném klubu, aby se s nimi mohlo počítat v dalších letech.