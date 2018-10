Chytil se může časem stát oporou Rangers, věří skaut Gajdošík

Velký podíl na tom, že jeden z nejslavnějších týmů NHL rodáka z Kroměříže získal, má slovenský skaut Ján Gajdošík. Jak hodnotí Chytilův vzestup? Jak těžké bylo přesvědčit vedení klubu, aby si ho před rokem vybrali? A jakou budoucnost mu odhaduje? O tom všem Gajdošík vypráví v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES.

Kdy jste poprvé Filipa Chytila zaregistroval?

V reprezentační sedmnáctce, kdy ještě nebyl tak výrazný jako o rok později, kdy vyrostl a fyzicky zesílil. Rok v extralize mu náramně prospěl.

Jak bedlivě jste ho v extraligovém Zlíně pozoroval?

Po srpnovém Memoriálu Ivana Hlinky jsem ho samozřejmě ve zlínském dresu sledoval hodně intenzivně. Díky tomu jsem viděl výrazný progres. Jeho herní projev se postupně stal komplexnější. Komunikoval jsem s lidmi, kteří mají blízko ke zlínskému hokeji, se spoluhráči, agentem a postupně jsem si skládal mozaiku jeho herního i osobního profilu. Hodně mi pomohl i rozhovor, který jsme spolu vedli. Skautink není jen o sledování hráčů, ale také o sbírání informací z každé strany.

Bylo složité přesvědčit vedení Rangers, aby ho draftovali už v prvním kole na 21. pozici? A pomohlo vám, že management ví, že dokážete odhadnout výjimečné hráče?

V Rangers pracuji od roku 1993, ze skautů jsem v klubu nejdéle. To vytváří určitou pozici a důvěru v to, co dělám. V případě každého hráče je to individuální, ale hokejisty rozebíráme celou sezonu. Často máme rozdílné názory, v případě Filipa tu ale byla vzácná shoda a podpora kolegů. Nejvíc ovšem rozhodlo, že Filipa jsme měli přečteného a věřili v jeho potenciál. Rozhodující byly rozhovory před draftem. Do něj jsme šli s tím, že ho velmi chceme. Ale samozřejmě jsem musel bojovat i u draftového stolku, konkurence je pokaždé velká.

Ján Gajdošík Rodák z Trenčína je už devatenáct let plnohodnotným skautem New York Rangers, předtím sedm let s klubem spolupracoval na částečný úvazek. Je zodpovědný za sledování soutěží ve Švédsku, Finsku, Česku, Rusku a Slovensku. Měl zásadní podíl na tom, že Rangers si před lety vybrali gólmana Henrika Lundqvista. Sám hrál hokej do šestnácti v pozici brankáře, pak kvůli zranění skončil.

Po prvních reakcích a šoku mezi americkými fanoušky, koho vlastně draftovali, vyšla o Chytilovi spousta pozitivních článků a hodně lidí v něm vidí budoucnost Rangers. Co na to říkáte?

Součástí naší práce je to, že musíme vidět trochu dopředu, odhadnout potenciál hráče a někdy i ustát případné mediální útoky. Jsem rád, že Filip naše očekávání zatím úspěšně plní. Pokud na sobě bude i nadále tvrdě pracovat, jednou z něj bude opora Rangers.

Co jste říkal tomu, jak se jeho kariéra vyvíjela v loňské sezoně? S odstupem se zdá, že zůstat v zámoří byl výborný nápad.

Budu upřímný. Mysleli jsme si, že Filip se po kempu pravděpodobně vrátí na celou sezonu do Zlína, a v podobném duchu jsme jednali s klubem. Všechno změnily jeho výborné výkony v přípravě. Management Rangers rozhodl, že pro jeho vývoj bude možná lepší, když se přes AHL adaptuje na zámořský styl hokeje, když bude pracovat s našimi trenéry a kondičními specialisty. Progres během sezony byl enormní a Filip si zahrál v NHL i na mistrovství světa v Dánsku.

Sledujete ho ještě nějak bedlivěji, nebo spíš už hledáte další adepty pro Rangers?

Samozřejmě že ho na dálku pozorně sleduji a upřímně mu fandím. Viděl jsem přes internet všechny jeho zápasy v NHL i pár v AHL. Jsem v kontaktu s jeho agentem Jardou Balaštíkem. Život skauta ale běží dál, a tak hledám další budoucí hráče Rangers po celé Evropě.

Chytil si v letošním přípravném kempu opět vybojoval místo v zahajovací sestavě. Počítal jste s tím? A co od něj vůbec čekáte v této sezoně? Jeho jméno se dokonce objevilo v širším okruhu kandidátů na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka.

Po minulé úspěšné sezoně jsme cítili, že Filip se ještě více přiblížil k NHL a dal nám sebevědomě najevo, že ji letos bude hrát. To se mu povedlo, ale cesta k tomu, aby se stal oporou, je ještě dlouhá a my s ním budeme mít trpělivost. Mluvit o Calder Trophy je předčasné, je tam hodně velmi zdatných kandidátů.

Dá se jeho herní styl přirovnat k některému známému hráči?

Podobná přirovnání nemám v oblibě. Budu rád, když zůstane sám sebou a využije svoje přednosti - bruslení, akceleraci, techniku, hokejové instinkty, střelu, odvahu a nyní i sílu. Má šanci být velmi platným hráčem v Rangers i v české reprezentaci.

Pokud vše půjde podle ideálního scénáře, stráví celý rok v New Yorku. Jak pro něj může být složité vyrovnat se s mediálním tlakem, který je u Rangers hodně velký, a s životem v tomto velkoměstě obecně?

Život v New Yorku je specifický, zvlášť pro mladé hráče. Některým se zatočí hlava a nezvládnou to ideálně. Filip ale stojí pevně na zemi, takže věříme, že v jeho případě to nebude problém. Má výbornou povahu a mezi spoluhráči je velmi oblíbený za svou bezprostřednost a úsměv.

Během přípravy se objevily spekulace, že by ho nový trenér Quinn mohl přesunout z pozice centra na křídlo. Kouč ale prohlásil, že jeho místo je uprostřed útoku. Je pro Chytilův vývoj dobře, že klub s ním napevno počítá na jednom postu?

Trenér Quinn nevyloučil ani možnost, že se na křídle občas objeví, ale počítá s ním jako s centrem.

Chytil je spolu s Martinem Nečasem považovaný za největší talent svého ročníku. Nemrzí vás, že brněnskému odchovanci je věnovaná daleko větší mediální pozornost? A jak byste oba útočníky srovnal?

Martin Nečas měl výraznější pozici v Kometě, dostal šanci hrát spolu s Eratem a Kvapilem ve špičkovém českém týmu, takže zájem médií o něj byl větší. Filip byl trochu v jeho mediálním stínu. Oba budou dobrými hokejisty, ale nemůžu je hodnotit nebo porovnávat. Naše smlouva nám to zakazuje, Nečas patří jiné organizaci v NHL.

Filip Chytil z New York Rangers slaví svůj vítězný gól z přípravy proti New Jersey.

Jako skaut máte výborný přehled o spoustě hráčů i současných trendech. Jak je to nyní se zájmem o české hokejisty? Opravdu po nich NHL touží víc než před pár lety, nebo pokračuje stagnace?

Po letech, kdy produkce klubů směrem k NHL stagnovala, i samotné kluby pochopily, že když dají hráči v raném věku šanci v extralize, pomůže to jejich vývoji a snad i úspěchu v draftu. Příkladů za poslední roky je víc. Kromě Chytila s Nečasem jsou to Zadina, Kaut, Škarek, Galvas, Hronek, Hájek, Lauko. Ti všichni hráli extraligu v šestnácti sedmnácti. Toto je cesta, jak zlepšit důvěru v systém a pomoci k hráčskému vzestupu.

Z Trenčína to máte do Zlína poměrně blízko. Jezdíte sem na zápasy často? Doporučoval jste v minulosti do New York Rangers některé zdejší hráče?

Zlín je mým domácím hokejovým městem v České republice. Jezdím sem už léta, ať už na extraligu, nebo na juniorku. Navíc jsem poloviční Moravák, moje maminka pochází od Břeclavi. A jezdím sem rád. Je tu zdravá hokejová atmosféra a dobří fanoušci, kteří hokej milují. V minulosti jsem doporučil několik zdejších hráčů, ale draft je často otázkou štěstí, aby vám hokejistu nevyfoukl někdo těsně před vaším výběrem. Ze zlínských hráčů v Rangers v minulosti působili Michal Grošek, Roman Hamrlík nebo Karel Rachůnek, zájem jsme měli také o další. Věřím, že Filip Chytil bude velmi dobrým reprezentantem zlínského hokeje v našich klubových barvách.