Konec trápení. Z hokejistů Znojma je postrach (nejen) lídrů

„Někteří kluci říkali, že kdo bude na špici tabulky, s námi nebude chtít hrát,“ líčí znojemský obránce Jan Lattner. „Ale jinak tohle nesledujeme. Snažíme se vyhrát každý zápas a je úplně jedno, s kým hrajeme. I když je pravda, že proti top týmům se nám hraje líp.“

To dokládá i skóre. Ve Vídni na začátku listopadu Orli triumfovali 9:3, v pátek doma rozprášili Klagenfurt 8:4. Mezitím uspěli v Grazu 4:3. „Už párkrát jsem říkal, že můžeme porazit každého, ale největším nebezpečím jsme sami sobě,“ podotýká trenér Miroslav Fryčer. „Proti silným týmům se dovedeme jako mančaft semknout. Ale tak se musíme prezentovat za všech okolností a s každým soupeřem.“

V tomhle zatím mají Znojemští rezervy. Hned dva dny po euforické kanonádě proti Klagenfurtu doma narazili na předposlední Medveščak Záhřeb, po první třetině vedli 4:1... „A došlo k uspokojení, což by se nemělo a nesmělo stávat,“ upozorňuje Fryčer. „Víceméně každý si chtěl dát gól. Trenér byl naštvaný a po zápase nám vyčinil,“ přiblížil Lattner. „Když se mu něco nelíbí, tak nám to řekne na rovinu, což je dobře. I díky tomu zůstáváme nohama na zemi.“

Výsledkově přitom Orli už měsíc zažívají rozlet. I Medveščak nakonec v neděli udolali po nájezdech 7:6 a z posledních jedenácti zápasů tak vyhráli hned devět.

U útočení se nesmí „zblbnout“

Ve většině z nich se strhla divoká přestřelka. „Celou trenérskou kariéru prosazuji útočné pojetí hry. Když se do ofenzivy zapojují všichni včetně obránců, tak to někdy vytváří riziko. Jen se u toho nesmí zblbnout tak, že hráči přestanou myslet a dodržovat systém,“ sděluje Fryčer. „Hodně vstřelených branek kvituji, těch obdržených by mohlo být míň. Hlavně oslabení musíme vypilovat.“

Pořád je to však příjemná změna proti úvodu sezony, kdy se Znojmo v koncovce trápilo a vězelo kvůli tomu na dně tabulky. „Měli jsme spoustu šancí, ale góly jsme nedávali. Teď se k nám obrátilo štěstíčko a jsme schopni dát z dvaceti střel šest gólů, což je super,“ jásá Lattner.

Za probuzení Orli nevděčí jen štěstí, ale také šikovným tahům v kádru. Tým nejprve nakopl příchod finského brankáře Teemua Lassily. „S Tomášem Halászem chytají oba výborně. I soupeři říkají, že je neuvěřitelné, co v těch zápasech chytnou,“ vysekává poklonu Lattner.

Následovalo angažování kanadského útočníka Ryana Kujawinskiho, nedávno dorazil i finský bek Mikko Vainonen. „Jsou to siloví hráči, které jsme potřebovali, a zároveň i kluci do kabiny, ve které se pročistil vzduch. Věříme, že jsme se tentokrát trefili,“ oznamuje kouč Fryčer.

Letní kurzy angličtiny

Ve Znojmě nyní funguje na české poměry národnostně nezvykle pestrý soubor se třemi Finy, třemi Kanaďany a jedním Američanem. Na rozdíl třeba od fotbalové Sparty však tento mezinárodní mišmaš aktuálně šlape.

„Jsme sice český mančaft, ale hrajeme mezinárodní ligu, která je nastavením kanadsko-americká. Bez zdravého míchání hráčů bychom se neobešli, kanadská mentalita do šatny je tady potřeba,“ je přesvědčen Fryčer. „Kluci, co tady jsou, zapadli do týmu. Ze začátku tam možná byly nějaké komplikace, ale začalo si to všechno sedat a teď žádný problém není,“ říká Lattner.

Ten se pro lepší komunikaci se zahraničními posilami dokonce pustil do studia. „Na základní i střední škole jsem se učil německy, proto jsem v létě absolvoval kurzy angličtiny. Hokejové základy za ty roky člověk anglicky pochytí, ale když se chce s těmi kluky bavit i o něčem jiném než o hokeji, musí se angličtinu naučit lépe,“ hlásí nejproduktivnější obránce Orlů. „Máme v kabině často různé svačinky, takže spolu posedíme, čímž se parta hodně stmeluje.“

I díky tomu se Znojmo po hrůzostrašném startu vyškrábalo v EBEL na sedmou příčku. Bodově polepšit si může v pátek v Záhřebu, kterým však zmítají finanční problémy a mužstvu hrozí rozklad. „Čekáme, co bude. Doufáme, že do středy budeme vědět něco víc, ať tam nejedeme zbytečně,“ sděluje Fryčer.