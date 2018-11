„Kanadský“ dril probral hokejisty Znojma. Rázem v EBEL vyhrávají

Miroslav Fryčer si v roli trenéra hokejistů Znojma vzpomněl na svoje časy v NHL, kde zažil leckdy hodně drsné zacházení od nadřízených. Na konci října, den po ostudné domácí porážce Orlů 0:4 s Grazem, nechal před tréninkem z ledu odnést branky a od mantinelů lahve s pitím.

„Kluci svůj výkon odskákali, aby si uvědomili, že to myslím vážně. Po starém kanadském způsobu, bruslení bez branek a bez vody, hodinu a půl. Když jsem to kdysi zvládal já, musí to zvládat i dneska mladí kluci,“ pravil Fryčer.

V sezoně, která v mezinárodní EBEL pomalu spěje k polovině základní části, už Znojmo různými způsoby zvedá podruhé. Metoda „cukr–bič“ v polovině října přinesla pár bodů navíc, ale útlum ze začátku soutěže se vrátil.

A tak šly branky z ledu. „S Grazem jsme vypadali jako debilové, ale věřil jsem, že je otázkou času, kdy se to zlomí. Znal jsem naše kluky z tréninku. Udělaly se některé výměny v sestavě, mužstvem to zatřáslo a skutečný zlom přišel s příchodem brankáře Teemua Lassily. Sebevědomí mančaftu šlo nahoru a stoupá dál. Lassila nás v kritických momentech podrží, hráč si pak dovolí udělat kličku navíc, nohy se uvolní, stres z domácích zápasů odbourá. Štěstíčko, které nás naší vlastní vinou obcházelo, jsme si přitáhli zpět,“ sleduje s potěšením Fryčer.

Dvojí šok ve Vídni. Vysoká výhra a pokuta pro trenéra

V rámci aktuální vítězné série Znojmo zdolalo i silnou Vídeň na jejím ledě 9:3, což byl pro EBEL šok. Druhý způsobil tamnímu celku Fryčer, když si za stavu 9:3 vzal oddechový čas. Domácí prskali, brali to jako jejich znevažování.

„Po pětadvaceti letech koučování nemám potřebu někoho znevažovat. Ale došlo k výměně názorů s jedním jejich hráčem, pak s jejich trenérem a nakonec jsem z toho vyšel s pokutou jako ten, kdo ukazuje blbý příklad mládeži,“ kroutil hlavou 59letý někdejší hráč bouřlivák.

Jeho reakce z místa trenéra? „Klidně jim ty peníze osobně dovezu v hotovosti,“ mávne rukou.¨

Nechvátal hostuje v Popradu Jenom do tří zápasů na začátku sezony zasáhl ve Znojmě brankář Patrik Nechvátal, který měl původně plnit roli gólmanské jedničky. Start se mu ale nevydařil, ze tří duelů byl dvakrát střídán a následně si zranil koleno, což v součtu přimělo vedení klubu hledat náhradu do brankoviště. Nechvátal tak přišel o místo a další zápasy bude přidávat ve slovenské extralize v Popradu, kde je na hostování do 15. února.

Věří, že to nejhorší má Znojmo v sezoně už za sebou. Poté, co poprvé vyhrálo až v sedmém zápase sezony, propadlo se na dno tabulky a muselo měnit kádr, je na cestě vzhůru. V tabulce EBEL mu patří osmá příčka, Lassila po měsíční zkoušce uzavřel smlouvu do konce sezony a navíc před víkendem dorazil kanadský centr Ryan Kujawinski, draftovaný do NHL v roce 2013 ve 3 .kole jako 73. v pořadí. Kanadu reprezentoval na Hlinkově memoriálu hráčů do 18 let v Břeclavi, v NHL se ale nikdy neobjevil.



V neděli při svém debutu přispěl dvěma góly a asistencí k výhře nad Lincem 3:1.

„Potřebovali jsme vyššího centra, kus chlapa, který zná systém, jaký hrajeme. Tento nám pasoval ideálně. Předpoklady a návyky, které má v sobě, se nedají naučit. Jeden zápas nedělá sezonu, ale on má výborné parametry,“ řekl o 23letém Kujawinském znojemský kouč.

Jeho představy o obměně v tápajícím kádru byly původně ještě větší, než že se vymění několik zahraničních borců, ale okolnosti byly proti. „Musíte mít adekvátní náhradu. Od cizinců jsme čekali daleko víc, ale přece jich nevyhodíme deset, když za ně máme dva. To bychom mohli v útoku hrát já s Jirkou Berounem a do obrany by mohl jít Tomáš Jakeš. To by přece bylo blbý,“ zmínil Fryčer s humorem svoje asistenty ze střídačky Orlů.

Odměnou za zlepšené výsledky je jeho mužstvu třetí nejvyšší návštěva z domácích zápasů. Těsně víc diváků než na Linec (2 756) přišlo už jen na derby s Vídní a na první domácí duel proti Záhřebu.