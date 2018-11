Jsme jako splašené slepice, stýská si Fryčer, trenér hokejistů Znojma

Nemám žádná očekávání, říká finský brankář Znojma Hokejoví fanoušci znali v 80. letech minulého století je ho otce. Finský brankář Hannu Lassila se dostal na Kanadský po hár a mistrovství světa v roce 1981, kariéru ukončil o t ři roky později. N a je ho počínání navazuje je ho sy n Teemu Lassila. Otec byl mistrem ligy ve Švédsku a ve Finsku, sy n to dokázal ve Finsku a loni na Slovensku v Banské Bystrici. Odtud se přesunul do Znojma, kd e působí ny ní. „Tahle liga (EBEL) je specifická. Mluvil jsem s několika finskými gólmany a každý m i řekl to stejné: je to tady mnohem ofenzivnější než jinde, jezdí se víc přečíslení, útoků dvou na jednoho, hodně se toho děje. Ve Finsku a ve Švédsku je hokej defenzivnější, organizace hry je tam asi na vyšší úrovni, ale i v EBEL mají hráči hodně talentu,“ hodnotí 35letý Lassila první kontakt s mezinárodní soutěží. Znojmo mu doporučil Dominik Hrachovina, s nímž chytal v Tampere. Ve Znojmě ho trénuje i Hrachovinův otec Petr. Začátky měl Lassila krušné, stejně jako Orli jako tým. Ze svého prvního utkání odchytal jen 11 minut, než byl po dvou gólech střídán. Často se říká, že gólmani to mají s přechodem do nové soutěže ze všech pozic na hřišti nejtěžší, protože neznají tempo hry, systémy obran a útoků, úhly odrazů puků na stadionech a další součásti zápasů, a Lassila souhlasí. „Každý soupeř je pro mě nový, proti každému týmu v EBEL hraji poprvé v životě,“ konstatuje. Nachází v tom i některé výhody. „Třeba při penaltovém rozstřelu by se hodilo povědomí o tom, co hráč proti vám udělá. Zároveň chodím na zápasy s čistou myslí. Nemám žádná očekávání, což je možná dobrá věc. V další čtvrtině základní části už to bude celkově snazší,“ uvažuje. Zhruba rok a půl poté, co pomohl Tappaře Tampere vyhrát finský titul, zažívá úplně jiný hokej. „Tappara byla nejlépe bránícím celkem v Evropě. Tam na mě šlo 10 střel na zápas. Tohle je opačný extrém,“ počítá. „Dostávám se do věku, kdy se těším na každý zápas. Pokaždé je to zábava. Není tedy sranda prohrávat jeden zápas za druhým, ale to, co se děje na ledě, si užívám vždy. Když se toho hodně děje, je to pro brankáře lepší,“ opakuje známou hokejovou pravdu.