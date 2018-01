Hokejové Znojmo u dna. Nikdy jsme na tom nebyli takhle, říká kapitán

Poslední v EBEL jsou od minulé středy po prohře s Linzem. Zklamání si kompenzovali v pátek, kdy zaskočili lídra soutěže z Vídně na jeho ledě, kde vyhráli na nájezdy. Ale po neděli už je u Orlů zase smutno. Debakl 2:9 v Innsbrucku drží znojemský tým o bod za předposledním Villachem.

„Nikdy jsme na tom nebyli tak, jak jsme na tom teď,“ rekapituluje kapitán Jiří Beroun, nejzkušenější hráč mužstva. „Na všechny to působí. Zahrajeme jeden zápas, v dalším máme výpadek. Na psychiku jsou to strašné rány,“ uvědomuje si.

10 zápasů v letošní sezoně (z celkových 24 porážek) prohrálo Znojmo o jediný gól. 7 porážek v řadě činí nejdelší neúspěšná série Orlů, odehraná mezi říjnem a listopadem.

K obrázku o tom, jak dostává sebevědomí Orlů zabrat, stačí zabrousit do výsledků z přelomu roku. V posledním duelu roku 2017 vedlo Znojmo ve Fehérváru až do 59. minuty; nakonec přišlo nejen o výhru, ale i o další bod v nájezdech. V odvetě na Nový rok doma stejného soupeře přestřílelo 40:17. Výsledek? Prohra 1:4.

„Poslední dobou hrajeme lépe než soupeři, ale máme jeden velký problém – nedáváme góly. To je náš největší problém. Ve druhé třetině jsme měli takový výpadek. Hodně jsme se tlačili dopředu a zaspali jsme dvě střídání, což se vymstilo,“ hodnotil tehdy utkání obránce Josef Zajíc.

Do tohoto týdne, kdy hrají až v pátek doma s Dornbirnem, se Orli rozjeli beze změn. Alespoň je nic nesignalizovalo, v den volna byli manažer i hlavní trenér nedostupní.

Zkoušejí se jiné postupy. „Po minulých zápasech jsme si řekli mnoho věcí, které nebyly pěkné. Jsme profesionálové a musíme se k situaci postavit čelem,“ líčil pro klubový web asistent trenéra Tomáš Jakeš, když se ohlížel za vítězným výjezdem do Vídně. Tam ukázali Znojemští svoji lepší tvář. „Každý tam udělal to, co měl, nechali jsme na ledě srdce, možná i trochu zdraví, ale to k tomu patří,“ kvitoval Jakeš.

Rok a půl poté, co se ve Znojmě hrálo finále EBEL a každý se ptal, jak to klub s malým rozpočtem dělá, že dokáže prohánět i ty nejbohatší, je největším problémem Orlů nadšený a disciplinovaný výkon opakovat.

V Innsbrucku byl v neděli poměr vyloučených 1:6. Využití bylo 3:0.

„Mančaft je od finálové sezony sice omlazený, ale jsme tady stále někteří zkušení hráči, na kterých by to mělo stát. A není to ono,“ připouští Beroun. „Tým na to má, ale musíme si plnit věci, které si plnit máme. Ukázali jsme ve Vídni, že můžeme být konkurenceschopní, ale musí to být každý zápas a na sto procent,“ nabádá.

I během volného dne se zastavil na zimním stadionu, zašel si na rehabilitaci. „Samozřejmě se o krizi hodně bavíme. Každého štve, jak na tom jsme,“ říká kapitán. „Kdyby ty výpadky byly venku, ale my to máme i doma. Co jsme předvedli s Villachem, Fehérvárem, byl tady Linz... Zápasy se hromadí i doma a je to těžké pro všechny,“ bilancuje.

Zatím však Znojmo ve všech sezonách v EBEL do vyřazovacích bojů nakonec proklouzlo. Nadcházející série zápasů proti Dornbirnu, Grazu a Bolzanu, tedy celkům ze spodní poloviny tabulky, může hodně naznačit, zda lze doufat i v této sezoně.