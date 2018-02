Z podpalubí do play-off? Nadstavba může přinést Znojmu novou šanci

V Dornbirnu je tedy na úvod nadstavbové skupiny B, šestičlenné sešlosti hladových, z nichž dva postoupí do play-off, povede nový trenér. Kdo to bude, to je skoro na detektivku. Dozor sportovního manažera Rostislava Dočekala nad mužstvem v posledních dvou dnech, po odvolání kouče Romana Šimíčka, je oficiálně stále veden jako dočasný.

S tím, že se o nástupci usilovně jedná. Podle informací MF DNES však bude trenérem pro dnešní duel právě Dočekal se stávajícími asistenty Tomášem Jakešem a Petrem Hrachovinou. Manažer Dočekal nebyl na svém telefonu k zastižení.

Pro Znojmo je poslední příčka po základní části každopádně velkou neznámou. Když už bylo jasné, že se z ní nezvednou, snažili se Orli bodovat alespoň v posledních dvou zápasech, aby si před rozhodujícími boji zvedli sebevědomí.

Nyní zbývá zmíněná tlustá čára. „Je to nezvyklá pozice, ale my máme deset zápasů k tomu, abychom se dostali do play-off. Věřím, že se tam dostaneme. Základní část musíme hodit za hlavu, jít zápas od zápasu a nedívat se na ostatní. Každé utkání teď bude rozhodovat,“ burcuje lídr obranných řad Jan Lattner.

Měsíc nadstavby je v EBEL právem považován za malé play-off. Dlouhodobé výsledky se též mažou, tedy alespoň téměř. Místo bodů uhraných v základní části mají týmy jen drobné bonusy.

Dornbirnu, který skupinu B na prahu nadstavby vede, to neublíží, ten měl na první nepostupovou příčku náskok pouhých tří bodů. Nyní má čtyři.

Zato Znojmu to daruje nový život. Z desetibodové „sekery“ se stává čtyřbodové manko, což lze za dvě kola smazat.

„Strašně záleží na startu. Když začnete dobře, vyhrajete první dva zápasy a nastartujete se, může to dopadnout dobře,“ uvědomuje si veterán týmu Jiří Beroun, který má s postupem do play-off z podpalubí zkušenosti z první znojemské sezony v EBEL.

Ještě nikdy Orli ve vyřazovacích bojích v této mezinárodní soutěži nechyběli.

„Bude to těžké. Všichni víme, že základní část nebyla optimální, ale my se musíme nastavit na to, že ty zápasy budeme zvládat. Nedívat se na to, co bylo, ani kolem sebe a uhrát si to sami,“ apeluje Lattner.

V době, kdy už byl znojemský autobus dávno v Rakousku na cestě do Dornbirnu, vyšla informace, že ve středu odvolaný trenér Šimíček dlouho bez práce nezůstal. Bude působit v Košicích, kde již dříve pracoval, a vytvoří tam rovnocennou dvojici s Marcelem Šimurdou.

„V tuto chvíli jsme se dohodli do konce sezony,“ uvedl výkonný ředitel klubu Rastislav Rusič.