Máme klíčový víkend, hlásí trenér znojemských hokejistů

„Čeká nás prakticky rozhodující víkend vzhledem k tomu, co se bude dít dál,“ hlásí před dvěma venkovními zápasy trenér Miroslav Fryčer. Do autobusu mu včera tým nastoupil beze změn, přestože se mluvilo o tom, že do kádru se Znojmo pokusí kvůli nevýrazným výsledkům sáhnout.

„Právě tyhle dva zápasy budou rozhodovat o budoucnosti některých hráčů. Osobně věřím, že uhrajeme nějaké body, že nás to nakopne a zvedneme se,“ pravil Fryčer.

Přiznal, že Orli měli velice rušný týden. Už po minulém zápase v neděli doma s Vídní (2:5) neskrýval zkušený kouč nespokojenost.

„Diváci nás ženou dopředu a my jsme ztuhlí. Co chceme víc? Je to sice teprve desáté kolo, ale ti cizinci, kteří by měli ten tým táhnout, ho netáhnou. Není možné, abychom je stavěli na úroveň našich domácích kluků,“ zlobil se.

Místo hráčských výměn přišly vedle tréninků i pohovory a rozbory. „Situace není příjemná. Je to zmar, takže jsme střídali pohlazení, bič, cukr, bič, a tak dál. Uvidíme, jestli to hráči pochopí, nebo ne. Podle toho se bude odvíjet, co dál,“ naznačil Fryčer.

Ještě minulý týden vyzval fanoušky, aby místo pískání na hokejisty spílali raději jemu, protože on si svoje mužstvo vybral a stojí za ním. Ani tahle trpělivost ale není nekonečná. „Sezonu jsme začali poměrně dobře, ale od zápasu se Záhřebem to bylo čím dál horší. Pak jsme odehráli pár solidních duelů a porazili Klagenfurt, ale to byl výstřel do tmy. Sklouzli jsme zpět,“ upozornil na klubovém webu, že výkony Orlů kolísají ve velkých vlnách.