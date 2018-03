Znojemské hokejisty bude v EBEL i nadále trénovat Fryčer

„Míra Fryčer je autorita, má ohromné zkušenosti, světový rozhled, trénoval v zahraničí. Je perfektně vybavený jazykově,“ uvedl sportovní manažer Rostislav Dočekal na klubovém webu.

Bývalý hráč Toronta či Edmontonu bude nadále spolupracovat s asistentem Tomášem Jakešem a Petrem Hrachovinou, který je trenérem brankářů a vedoucím mužstva. Novým asistentem se stal dosavadní kapitán Jiří Beroun, který končí aktivní kariéru.

„Letošní ročník byl pro nás všechny zklamáním. Realizační tým v této podobě je odhodlaný připravit mužstvo do nové sezony tak, abychom byli opět úspěšní a bojovali o vyšší příčky. To je náš cíl,“ řekl Dočekal.

Osmatřicetiletý Beroun byl služebně nejstarším hráčem v kádru, dres Orlů oblékal šestnáct sezon. Působil ve Znojmě v extralize, první lize i EBEL lize. „Ono to celé k tomuhle rozhodnutí tak nějak postupně směřovalo,“ uvedl Beroun, jenž za klub odehrál 612 utkání.

„Samozřejmě člověk si přeje rozloučit se s aktivní kariérou přímo na ledě, ale holt to v mém případě nedopadlo. Už jsem několikrát říkal, že jinam než do Znojma bych nešel. Sedli jsme si s Pavlem Oherou (prezident klubu) a domluvili se,“ dodal Beroun, který počítá s tím, že se bude muset nyní hodně učit. Rád by působil také u mládeže.