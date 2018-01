Šance pro Mrázka? Záhadné zranění otřásá brankovištěm Chicaga

Odpověď na tuto otázku může rozhodnout o tom, zda ve Větrném městě uvidí v dubnu klání play-off, či nikoli, což se naposledy stalo před deseti lety.

Přitom Crawfordovy trable přišly nečekaně. Třiatřicetiletý brankář nastoupil naposledy před Vánoci, poté jej o zápasové porce připravilo zranění v horní části těla. Jak se po Novém roce ukázalo, důvodem pauzírování dvojnásobného šampiona NHL zapříčinily závratě. A výhled nebyl nijak optimistický - ve hře je stále nucená dovolená do konce ročníku.

Podrobnosti ovšem vedení Blackhawks tají. „Nic víc k tomu momentálně říct nemohu. Na detaily dojde, jakmile se Corey vrátí na led,“ mlžil generální manažer Stan Bowman.

To jeho otec Scotty, bývalý trenér ověnčený úspěchy, si pustil pusu na špacír o něco víc. „Pochybuju, že za to mohou závratě. V mém okolí pár takových bylo, ale jejich problémy rozhodně nebyly dlouhodobé. Nejsem doktor, ale myslím si, že za to mohou následky otřesu mozku,“ rozpovídal se Bowman v kanadském rádiu CJCL.

Ať tak, či onak, jeden z nejlepších celků posledních let přišel o svou jedničku v brankovišti a její návrat se může pořádně protáhnout. O brankářské žezlo se zatím dělí náhradníci Anton Forsberg a Jeff Glass, kteří v nejlepší lize světa naskočili dohromady jen do 33 utkání.

Trpělivost vs. touha dostát své pověsti

Poslední tým Centrální divize má dvě možnosti, jak se ke svízelné situaci postavit: buď zařadit Crawforda na listinu dlouhodobě zraněných a uvolnit tak místo pod platovým stropem pro nákup posily, nebo vyčkávat a doufat v návrat uzdraveného spasitele.

První možnost by dávala smysl - Crawford pobírá v Chicagu 6 milionů dolarů ročně, které by byly týmu rázem k dispozici (na klubové listině dlouhodobě zraněných jsou už Marián Hossa a Michal Rozsíval), přičemž kontrakt s klubem má zraněná jednička až do roku 2020.

V takovém případě by se jako reálná varianta nabízelo třeba angažování českého gólmana Petra Mrázka. Pětadvacetiletý Mrázek je v Detroitu stále ve stínu jedničky Jimmyho Howarda, na konci sezony mu navíc skončí smlouva s Red Wings a alespoň krátkodobá role jedničky by mohla zafungovat jako magnet na případné kupce. Ostatně o jeho odchodu z „Hockeytownu“ se mluví již nějakou dobu.

Ovšem nelze říct, že vyřešením brankářské otázky bude najednou nebe v Chicagu bez mráčku. Skomírající mužstvo letos trápí také nízká úspěšnost přesilovek, v této kategorii patří Blackhawks k nejhorším v lize. Vítězné jádro okolo Patricka Kanea, Jonathana Toewse a Duncana Keithe už zdaleka nepatří k nejmladším.

Z nastupující generace se zatím kromě Alexe DeBrincata nikdo další neuvedl jako potenciální superstar. Vsadí Stan Bowman a spol. na riskantní možnost okamžité posily, nebo dohraje sezonu se stávající soupiskou a vidinou slibné volby v draftu?