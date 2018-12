ZVOLNĚNÍ: Do extraligové brány přes zahraniční okliku. Neokoukaní chybějí

1. Bartošák 93,88%

Vítkovice, 25 let

2. Frodl 93,52%

Plzeň, 22 let

3. Hrubec 93,27%

Třinec, 27 let

4. Machovský 92,53%

Sparta, 25 let

5. Peters 92,42%

Chomutov, 32 let

6. Novotný 92,22%

Vary, 27 let

7. Konrád 91,98%

Olomouc, 31 let

8. Sedláček 91,87%

Zlín, 28 let

9. Janus 91,69%

Litvínov, 29 let

10. Maxwell 91,30%

Hradec, 27 let

11. Krošelj 91,22%

Boleslav, 31 let

12. Will 90,54%

Liberec, 26 let

13. Kacetl 89,07%

Pardubice, 28 let

14. Kašík 88,98%

Brno, 26 let

* Brankáři s nejvíce odchytanými zápasy za daný klub v sezoně. Popř. Brankáři, které klub přivedl jako potenciální jedničku.