ZVOLNĚNÍ: Extraligová hádanka. Najde se cizinec, který bude jako našinec?

Američan s nepřehlédnutelnými loknami a pěstěným knírem se v létě stal posilou extraligových šampionů z Komety. Do Brna dorazil s bezmála třemi stovkami startů v NHL, poutavým životopisem a také se zajímavou - a ne prý příliš známou - zálibou.

Měl být zálesák. Svéráz a odpůrce moderních technologií. Milovník přírody, do které rodák z Minnesoty - nejsevernějšího státu USA - prchal pokaždé, když hodil hokejku a brusle do kouta.

„Ne, ne. Z Ameriky mi nic nechybí,“ odvětil třicátník.

Ani ta příroda?

„Ta také ne,“ zase zakroutil hlavou.

Evropské štace v malebném Švýcarsku nebo v Salcburku - městě v podhůří Alp - mohly nasvědčovat, že by jeho domnělý koníček nemusela být úplně rána vedle. I tam stačilo opustit civilizaci a našel by nádhernou krajinu. Tak ještě jedna otázka s vysvětlením, co jsem o něm zaslechl.

„Aha. Ale to vážně nejsem já. Mám rád města. Rád si zajdu na večeři nebo do muzea. V Brně bydlím v centru a užívám si to,“ usmála se americká akvizice.

Gretzky se dívá. A posila Komety je vděčná, že může hrát hokej Rozhovor s Peterem Muellerem.

I na takové „zaručené informace“ a zkazky občas novináři narazí... Daleko podstatnější však je, že americký útočník potvrzuje jiné zvěsti, které o něm kolovaly.

Plní roli kanonýra a tahouna.

Se 14 (8+6) body je nejproduktivnějším hráčem obhájců titulu. Víc jich z celé extraligy nasbíralo jen liberecké trio Lenc, Bulíř, který už hraje za Magnitogorsk v KHL, a Kvapil. A kdo ví, zda by sledovaná statistika nevypadala trošku jinak, kdyby Muellera v září nepřibrzdila angína...

Pardubice sehnaly Rusy, Chomutov má kanadského brankáře

Někdejší forvard Phoenixu či Colorada zároveň platí za výjimku, která potvrzuje pravidlo.

V extralize se angažování cizinců stalo trendem. Nenajdete v ní však příliš zahraničních hokejistů, kteří by se vypracovali mezi dlouhodobé opory týmů (nepočítáme-li Slováky, kteří mají historicky, kulturně i jazykově k Čechům velmi blízko).

Mueller nastartoval k tomu, aby se stal teprve druhým cizincem, který by se po exzlínském Robertsu Bukartsovi (sezona 2017/2018) mohl vmáčknout mezi nejproduktivnější desítku po základní části.

Jistě, nejen body jsou obživou hokejových hochů. Solidní jméno si v extralize udělal třeba Kanaďan Redenbach, jenž momentálně působí v Liberci. Angažmá ve Spartě vystřelilo snaživého Slovince Saboliče do KHL. Extraligové tvrďáky ještě dodnes bolí střety s explzeňských divochem Hollwegem. V Brně dodnes vzpomínají na finského gólmana Hoviho, mezi maskovanými muži se v extralize trvaleji uchytil i Američan Brandon Maxwell.

Lotyšský útočník Roberts Bukarts na sebe upozornil ve Zlíně, dnes už hájí barvy Třince.

Daleko víc však převažuje případů, kdy zahraniční posily pohoří a nenápadně se vytratí. V každém extraligovém klubu byste určitě minimálně jeden podobný příběh objevili. A přesto se cizinci dál valí do extraligy.

Pardubice se minulý týden pokusili oživit trápící se mančaft třemi mladými Rusy z Omsku. V pondělí ohlásil Chomutov příchod kanadského gólmana a olympionika Justina Peterse, jenž po dvou týdnech nahradil finského předchůdce Hannu Toivonena.

Cizinec se ptá, jestli dostane pračku, divil se Jandač

Proč extraligové kluby dál a dál pokoušejí štěstěnu a pokukují po zahraničních hráčích? „Český trh je přebraný a prázdný,“ vysvětloval nedávno sportovní manažer Mountfieldu Jaroslav Bednář. Při angažování cizinců neplatí kluby tabulkové odstupné, nároky nemívají přemrštěné.

„Navíc pomáhají rozšiřovat konkurenci, která u nás není. Kvůli nedostatku hráčů je u nás průměr přeplácený a oni ho mohou zlevnit. Je ale nutné si

přiznat, že cizinec dnes kouká po KHL kvůli penězům. Pak po Švýcarsku a

Švédsku,“ popisoval například před rokem bývalý reprezentační kouč Josef Jandač. „Do Švýcarska chodí hráči s minulostí NHL, k nám s minulostí

farmářské AHL nebo East Coast (ECHL). A když jdou cizinci k nám, tak

se skoro ještě ptají, jestli máme internet, jestli dostanou do bytu pračku,

nebo si budou prát v řece.“

Americký gólman Brandon Maxwell působí momentálně v Hradci Králové, českou extraligu si ale předtím zachytal i za Vítkovice, Pardubice a Mladou Boleslav..

Přivyknout české nátuře. I tak zní jeden z argumentů, když cizinec nehraje v tuzemské soutěži minimálně stejně kvalitně jako našinec. Větším problémem spíš však je, že v extralize prakticky neexistuje zahraniční skautink. Výjimkou bývala Plzeň, která v minulosti spolupracovala s respektovaným skautem Milanem Tichým.

Přiletí švédský objev. Aha, tak jeho bratr

Humornou historkou se stal příběh z léta 2005. Tehdy extraligové Znojmo díky známostem ve Skandinávii vysondovalo, že se po angažmá poptává nadaný obránce Oduya, který v nejvyšší švédské lize odkroutil už dvě kompletní sezony.

Místo Johnnyho, který si o něco později udělal pořádné renomé v NHL, doletěl na jih Moravy jeho starší bratr Fredrik. Orli mu chtěli v srpnovém přípravném bloku dát šanci, ale hokejista s keňskými předky na tom byl hokejově tak zoufale, že ho klub ještě v červenci po pár trénincích raději poslal domů.

Dnes doba i díky modernějším technologiím a zkvalitnění internetu pokročila, podobné omyly se nestávají.

Přesto dál extraligoví funkcionáři shánějí zahraniční posily spíš nahodile. Přes známosti, přes doporučení, přes dobré vztahy s agenty, kteří na přestupech profitují. Anebo klidně i přes hráče. Třeba Robertse Bukartse doporučil do Zlína jeho aktuální jednička Jakub Sedláček v době, kdy s gólovým Lotyšem sdílel kabinu v Dinamu Riga. Klubům chybí skauti nebo spolupracovníci, kteří by měli perfektní přehled o zahraničních soutěžích.

Extraliga se tak točí v bludném kruhu, v němž rotují cizinci jako figurky na orloji. Jenže jak z toho ven, když schopní čeští hráči scházejí a mladí nedorůstají?