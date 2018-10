ZVOLNĚNÍ: Kde vládnou „žoldáci“ a kdo v extralize věří odchovancům

Má primát, o který rozhodně nestál. Vladimír Kýhos byl prvním odvolaným trenérem v aktuální extraligové sezoně, o flek na mladoboleslavské střídačce přišel o víkendu po devíti odehraných zápasech.

„Můj názor je, že mužstvo nemělo vnitřní sílu,“ pověděl pro iSport.cz 62letý Kýhos, jenž si nikdy nepotrpěl na fráze. „Nově příchozí hráči nám nepřinesli body. Bodoval Orsava, Žejdl, Klepiš, to mluví za všechno, ostatní se nedokázali přidat,“ doplnil trenérský svéráz.

„A to jsem si říkal, že Boleslav před sezonou dobře nakoupila,“ navazuje na Kýhosovy myšlenky i práci jeho nástupce Miloslav Hořava.

Vyhlášený odborník po neúspěšné boleslavské premiéře (nedělní prohře 1:2 s Olomoucí) dodával, že zajímavá jména úspěch automaticky nezaručí. V Boleslavi se o tom už třetím rokem bolestivě přesvědčují.

Právě Středočeši se řadí do skupiny extraligových klubů, o kterých se fandové v různých intenzitách baví jako o mužstvu složených z hokejových žoldáků.

Bývá to obvyklé označení, kterým se v tuzemsku běžně urážejí konkurenti s většími rozpočty a ještě většími ambicemi.

A těžko jim něco zásadně vyvracet, když třeba právě Boleslav má v extraligovém kádru momentálně pouze čtyři hokejisty, kteří v sezoně pravidelně nastupují a zároveň prošli jejími mládežnickými výběry.

Na druhou stranu v dnešní době horentních výdělků se fluktujícím hokejistům (nebo i fotbalistům), kteří mají na zabezpečení určitý úsek života, nelze tolik divit.

Berte to spíš jako extraligovou sondu z jiného pohledu. A vězte, že Mladá Boleslav na tom není co se týče odchovanecké kvantity zdaleka nejhůře.

Chomutov a Hradec Králové téměř bez odchovanců

„Říkalo se, že jsme tým žoldáků, a tohle je jednoznačná odpověď.“

Možná si tuhle větu nevybavíte, ale loni ji pronesl po parádním startu chomutovský asistent Jan Šťastný, když Piráti vyhráli i páté utkání v extraligové sezoně.

Stačil rok a tolik se toho změnilo.

Klub z drsného severu Čech zchudl, nemůže si dovolit nákladné a především ověřené posily. A víc než dřív se ukazuje, že chomutovská hokejová líheň není žádná hitparáda. Piráti ani neválí, naopak se drápou z extraligového dna a z marastu jim pomáhají pouze dva odchovanci!

Počet odchovanců v extraligových sestavách 15 hráčů Zlín

9 hráčů Liberec, Vítkovice

7 hráčů Plzeň, Karlovy Vary, Litvínov

5 hráčů Třinec, Pardubice

4 hráči Sparta, Olomouc, Brno, Mladá Boleslav

2 hráči Chomutov, Hradec Králové pozn. red. do statistiky se započítávají hokejisté, kteří pravidelně nastupovali v mládežnických týmech extraligových týmů a v aktuální sezoně odehráli přes polovinu utkání v nejvyšší soutěži.



Podobně je na tom Hradec Králové, ačkoli si aktuální lídr extraligy libuje, že před sezonou znatelně omladil. „Ráďa Pavlík předvádí výborné výkony. Je to pro něj odrazová sezona, kdy by se měl už víc prosadit. Nemůžu opomenout ani Patrika Miškaře,“ říká sportovní manažer Mountfieldu Jaroslav Bednář. „Příjemné překvapení je také Matěj Chalupa a i Mislav Rosandič předvádí neskutečné výkony,“ dodává Bednář.

Ano, Mountfield omládl, jenže pražského rodáka Chalupu ani slovenského obojživelníka Rosandiče (bek, co umí zaskočit i v útoku) nevychovali v Hradci, což značí, že slova mladík a odchovanec v našem případě nelze zaměňovat jako synonyma.

Pokud by chtěl mít rodič naopak co největší šanci, aby se jeho potomstvo prosadilo mezi extraligovou smetánku, měl by ho poslat do Zlína. Za Berany v letošní sezoně pravidelně nastupuje hned 15 odchovanců.

A to, prosím, ještě do této cifry není zahrnutý rozehrávající se navrátilec Antonín Honejsek, který „přepískl“ letní přípravu, a další zraněná zlínská stálice Zdeněk Okál.

Případ extraligových šampionů z roku 2004 a 2014 vlastně perfektně dokládá, že sázka na odchovance může pro klub s omezenými možnostmi posloužit jako úsporná (a skoro jediná schůdná) varianta.

Liberecká a vítkovická postupná cesta

Ekonomicky stabilnější mančafty si naopak mohou dovolit plácnout se přes kapsu. Přivádět velká jména jako třeba Kometa, jejíž šéf Libor Zábranský v posledních sezonách mazaně přilákal do Brna „hvězdy z okolí“. Martin Erat se narodil v Třebíči, Ondřej Němec se usadil ve Vsetíně, Martin Zaťovič žije v Přerově. A na „moravské duše“ sází dál.

Opory Komety Martin Erat, Martin Zaťovič či Ondřej Němec patří do kategorie „hvězdy z okolí“.

I proto v nabité sestavě úřadujících šampionů aktuálně najdete jen čtyři borce, kteří se hokejově učili nebo zdokonalovali v Brně. Ke stejnému číslu se dostává i pražská Sparta, která se poslední měsíce snaží udělat téměř cokoliv, aby se vrátila do extraligové špičky.

O jednoho odchovance víc má další spolufavorit soutěže z Třince. Movitý klub poháněný tamními železárnami už jen zběsile neinvestuje do drahých akvizic, postupně si vypiplává talenty - David Cienciala a bratři Kovařčíkové budiž důkazem.

Zajímavou cestou se poslední roky ubírají v Liberci a Vítkovicích. Liberecký Filip Pešán a vítkovický Jakub Petr fungují v klubech jako generální manažeři a extraligoví kouči, kteří dozorují i nad klubovou omladinou.

A v nejvyšší soutěži to začíná být znát. Alespoň pokud hovoříme o odchovancích. V sestavách obou týmů se aktuálně objevuje hned devět borců, kteří oblékali dres modrobílý dres (Liberce či Vítkovic) už coby mládežníci.

Jistě, mistrovský cíl je jeden, cest k němu je mnoho a záleží na rozhodnutí každého klubu, jakou se vydá. Počty odchovanců v extraligovém áčku nemusí souviset s výsledky klubu. Tím spíš, když o úspěších mnohdy rozhodují maličkosti v nevypočítatelném play off.

Pro špičkový hokej vychovávání talenti však slouží jako ukazatel kvality práce s mládeží, známka prestiže nebo vizitka klubu, která může přilákat další šikovné hokejisty a potenciální hvězdičky. A důvodů by se jistě našlo víc. Třeba ten, že fandové rádi zatleskají hokejovým esům, ale také „klukovi z jejich města“. I na to by měli manažeři při sestavování kádrů myslet.