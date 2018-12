ZVOLNĚNÍ: Když pověst ligy kazí spíš bafuňáři než pisálek Duda

Naopak pracuje tak usilovně pro dobro ligy, že třeba před pár dny zatrhl Radku Dudovi, útočníkovi Chomutova, jeho (někdy i prostořeké) komentáře pro Sport, neboť kritikou prý poškozuje pověst soutěže, kterou sám hraje.

Dál drží „náhubkový“ zákon, který zakazuje hráčům i koučům mluvit po zápase o sudích.

A není to dávno, co se kluby pustily do boje s vulgárními příznivci, což je chvályhodné, aby po sezoně samy zjistily, že represe v podobě pokut nikam nevede a vychovávat se má jinak.

Jen škoda, že bafuňáři, kteří tak dbají na dobré mravy, pozapomněli vychovat i sami sebe.

V pátek vletěl Petr Bříza, šéf Sparty a viceprezident svazu, o přestávce do kabiny rozhodčích a řval: „Co si myslíte, kosíte nás jak králíky. Tady už si nezapískáte, vy...“

O den později se sice zachoval jako chlap, omluvil se, ale stejně nepochopím, že tento inteligentní člověk, který jednou může být šéfem světového hokeje, seběhne z VIP lóže ke kabinám, ale místo toho aby propleskl ty, které platí, touží fackovat pruhované.

Jen o pár dní dříve Jaroslav Špaček, naganský vítěz a nedávno reprezentační asistent, řval v Brně na sudí tak, až se led zelenal. A prý po nich ještě hodil lahev. Měl to za směšných pět tisíc. Už v listopadu vtrhl o pauze za rozhodčími pardubický manažer a taky mistr světa Dušan Salfický, za což později dostal flastr 30 tisíc.

A v Litvínově si to po duelu s Plzní šel s arbitry vyřídit rovnou místní ledař a klub pak platil 40 tisíc. Zdejším šéfem je Jiří Šlégr, který teď coby člen představenstva APK obhajoval, proč Duda musí mlčet...

V úterý je Nový rok, den plný předsevzetí. Tak co kdyby si hokejoví šéfové slíbili, že v rámci jejich svatého tažení za dobrou pověst ligy začnou sami u sebe.

Že když nechtějí vulgarity v hale, že nemají od nich znít ani v zákulisí, byť lze lidsky pochopit naštvání z chyb sudích. A že když nemají vycházet komentáře hráče, nemají vycházet ani zprávy o jejich vlastním zostuzení ligy.