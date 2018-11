ZVOLNĚNÍ: Vítej, Pleky! Jak by přeměnily extraligu další hvězdné návraty?

Je to spíš hříčka. Úvaha, která se nejspíš nikdy přesně nevyplní. Zároveň ale následující řádky mohou posloužit jako letmý výčet, kde vyrůstali momentálně nejúspěšnější čeští hokejisté.

Nezohledňujeme ambice týmu. Balík peněz, který může tuzemský klub věhlasné posile po comebacku nabídnout. Ani osobní vztahy se spoluhráči, trenéry nebo funkcionáři.

To vše rozhoduje, jaký tým si hokejisté vybírají...

Jako bernou minci v našem případě slouží prostý patriotismus. Sepětí s rodným městem nebo regionem, jako předvedl Tomáš Plekanec. Oddaný exreprezentant si pro rozjezd závěrečné fáze kariéry v Evropě vybral rodné Kladno, které by měl táhnout i v rozhodujících chvílích sezony (více o Plekancově rozhodnutí čtěte zde). Pokud by se podobně zachovali i další odchovanci z vyhlášené hokejové bašty, stal by se z „Jágrova“ Kladna dokonalý postrach druhé nejvyšší české soutěže.

VIDEO: Kladno a Kometa. Plekanec si zvolil extraligové působiště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za Rytíře by mohl válet hvězdný Jakub Voráček, jeho parťák z Philadelphie Radko Gudas či Michael Frolík z Calgary (byť nutno zmínit, že při poslední výluce NHL v sezoně 2012/2013 ani jeden z tria za Kladno nenastupoval). Anebo klidně Jiří Sekáč z Kazaně, aktuálně nejproduktivnější hráč posledního šampiona KHL.

Na nejstrmější cestě do baráže se momentálně nachází Chomutov s Pardubicemi. Z výsledkové bídy by se extraligovým mančaftům vybředávalo daleko snadněji se zámořskými našinci.

Piráti by mohli uvítat uzdraveného kanonýra Anaheimu Ondřeje Kašeho (více čtěte zde), navrch jeho bratra Davida. A k tomu chicagského David Kämpfa s Janem Ruttou, který v Chomutově odehrál dlouhých devět sezon. Extraligu v Chomutově mimo jiné okusil i Libor Šulák.

Pardubice by zase do útoku mohly nasadit mladé pušky Filipa Zadinu s Martinem Kautem a zkušenější Tomáše Noska a Lukáše Radila. A pozor, nezapomínejte na šikovného matadora Aleše Hemského, který stále patří mezi aktivní hokejisty.

Hrál by Pastrňák za Třinec?

Výrazné posílení by ohlásila i Plzeň, která se letos řadí k extraligové šedi. Ze zámoří - přesněji řečeno především z AHL - by mohli doputovat beci Jakub Jeřábek, David Sklenička, Michal Moravčík, Andrej Šustr, brankáři Pavel Francouz s Markem Mazancem nebo centr Jan Kovář. Ostatně řada z nich se s Indiány chystala přes léto na novou sezonu.

Solidní jména by po zámořském exodu získala Sparta. Parťáka hvězdného Crosbyho Dominika Simona, dále třeba gólmana Michala Neuvirtha nebo v současnosti nejproduktivnějšího Čecha v AHL Filipa Chlapíka. A třeba by dres s výrazným „S“ na hrudi přetáhl přes hlavu letošní vítěz Stanley Cupu a odchovanec pražských Letňan Jakub Vrána.

Šampiona z NHL - Michala Kempného - by uvítali i v Brně. V obraně Komety by mohl nastupovat i na farmě Rangers vyčkávající Libor Hájek a Jakub Zbořil, jenž nedávno debutoval za Boston ve slavné NHL. Nový zaměstnavatel Tomáše Plekance se hrdě hlásí i k Martinu Nečasovi, jenž se do patnácti učil bruslit a kvedlat s hokejkou v rodném Žďáru nad Sázavou (ano, třeba jeho případ ilustruje, kdy a jak koho považovat za odchovance daného klubu).

Zajímavé tváře by se mohly objevit i ve vítkovické šatně - Ondřej Palát, Roman Polák nebo brankář Petr Mrázek.

Regionální konkurent Vítkovic by vsadil na dallaského tvrďáka Radka Faksu, který už Třinci fandil přímo v hledišti při jarním finále play off. A kdo ví, třeba by Oceláři zlákali největší českou star letošní NHL Davida Pastrňáka. Tahoun Bostonu se narodil v nedalekém Havířově, jako teenager chviličku hrál za třinecký dorost. A nyní v extraligovém áčku má místo například jeho veliký kamarád David Cienciala.

Nadupaná Slavia, špičkoví gólmani v Jihlavě

Pokud by vybíral i Pastrňákův krajan z Bostonu David Krejčí nejbližší extraligovou destinaci, rodák ze Šternberka by musel zvolit Olomouc. Na Hané hrál coby mládežník a poté i v Třinci a Kladně (jen pro úplnost - při poslední výluce NHL zamířil Krejčí do Pardubic).

Příval českých hokejistů se zkušenostmi z nejvyhlášenějších kluzišť by se netýkal spousty klubů. Spíš jednotlivce než houf posil by mířil do Karlových Varů (Martin Frk), Hradce Králové (Filip Hronek), Liberce (Pavel Zacha, Radim Šimek), Zlína (Filip Chytil) nebo Mladé Boleslavi (Tomáš Hyka). Litvínov, v němž hokej patří neodmyslitelně k symbolům města, po bájné generaci Hlinků, Růžičků, Ručinských a Reichelů by se musel spokojit snad jen se synem naganského vítěze - Kristianem Reichelem.

Daleko více by mohly profitovat z návratu našinců některé mančafty z nižší soutěže. Prvoligové zimáky by v autobuse Slavie obrážela například opora San Jose Tomáš Hertl, Dmitrij Jaškin z Washingtonu nebo klidně i buffalský Vladimír Sobotka.

Možná se to zdá jako utopie, ale například tandem Prospal, Dvořák při výluce NHL v sezoně 2004/2005 zvolili mateřské České Budějovice. Jeden z tehdejších a zároveň současných prvoligových favoritů by se nyní rozrostl o Martina Hanzala nebo Lukáše Sedláka z Columbusu.

Špičkovým brankářským tandemem by se mohli pochlubit v Jihlavě. Doma na Vysočině by si zachytal David Rittich, jenž má aktuálně jedny z nejlepších brankářských statistik v celé NHL. Záda by mu mohl krýt Josef Kořenář, který čeká na šanci na farmě.

Scénář, kdy se v NHL bude stávkovat, reálně hrozí příští podzim při startu budoucího ročníku. Při vleklé pauze by však pravděpodobně hokejisté z nejslavnější soutěže světa, které při vyjednávání zastupuje hráčská asociace NHLPA, nemohli kývnout na evropské nabídky (na rozdíl od minulých výluk by se nejednalo o překážku na straně zaměstnavatele).

Tomáše Plekance se tyhle tahanice už dávno týkat nebudou.

I proto se sluší dodat: Vítej, Pleky! A hodně štěstí na českých kluzištích.

Jaký klub by nejvíc profitoval na návratu hráčů ze zámoří? celkem hlasů: 71

Poznámka k anketě: Jedná se pouze o vybrané hráče ze zámoří.

* Hráč nastupoval za klub krátkodobě. Anebo nenastupoval vůbec, ale místem narození má k němu nejblíže.