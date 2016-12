Útočník Picard přesvědčil, hokejový Hradec si ho nechá i dál

Vyloučeno není ani prodloužení spolupráce do příštího ročníku. „Byli jsme s Alexem spokojeni, podobný typ důrazného hráče potřebujeme. Prokázal to především v zápasech extraligy. Hodně si od něj slibujeme zejména v play- off, kde nám tak důrazný hráč jako on určitě pomůže,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Picard dosud odehrál pět extraligových zápasů, v nichž dal jeden gól a na dva přihrál. Absolvoval také Spengler Cup. Jedenatřicetiletý Kanaďan odehrál 67 zápasů v zámořské NHL. V Evropě působí od roku 2012, před příchodem do Hradce Králové nastupoval za Davos ve švýcarské lize.

Kanadský útočník tak je druhým zámořským hráčem, který v průběhu této sezony posílil hradecký tým, prvním je americký obránce Jake Newton. Naopak angažmá na východě Čech nevyšlo kanadskému útočníkovi Ryanu Potulnymu, jenž přišel těsně před sezonou, ale v listopadu v Hradci skončil a nyní nastupuje za rakouský Linz v EBEL lize.