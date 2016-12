Dušek odešel z prvoligové Slavie, hokej bude hrát v Karlových Varech

Anotnín Dušek ještě v dresu Chomutova dává gól Karlovým Varům.

Hokejový útočník Antonín Dušek odchází z prvoligové Slavie do extraligových Karlových Varů. Energie získala třicetiletého centra na hostování do konce sezony. Uvedly to oficiální internetové stránky obou klubů.

Dušek je druhým nejproduktivnějším hráčem Pražanů v tomto ročníku druhé nejvyšší soutěže. V 33 zápasech si připsal 25 bodů za 12 branek a 13 asistencí. „Jde o charakterově vhodného hráče s více než 350 odehranými zápasy v nejvyšší soutěži. Věříme, že do našeho týmu dobře zapadne a bude přínosem,“ uvedl na webu karlovarského klubu jeho sportovní manažer Jaromír Kverka. V extralize hrál Dušek vedle Slavie také za Liberec a Chomutov a ve 402 duelech zaznamenal 97 bodů za 41 branek a 56 přihrávek. Je už třetí posilou Energie ze Slavie v této sezoně: v polovině října přišli útočníci Milan Mikulík s Henrim Tuominenem.