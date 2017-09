Dávat góly musí celý tým, burcuje zlínský Honejsek před Kometou

Bezprostředně po zranění na konci přípravy jste odhadoval, že start extraligy stihnete. Proč to nevyšlo?

Ukázalo se, že zranění je horší, než se původně zdálo. Nemohl jsem ani pořádně vstát z postele. Mrzí mě, že v přípravě se disciplinárka nezabývá některými zákroky. Jihlavský hráč mě svojí nohou vyloženě trefil. Hodně hráčů bojuje v přípravě o místo, ale je v nich moc faulů. Jsou to gladiátorské zápasy.

Jaká byla nálada v kabině po zápase v Liberci, kde tým ztratil ve třetí části náskok 2:0?

Je frustrující prohrát, když skoro celé utkání vedete, a ještě k tomu v Liberci, kdy se nám poslední roky nedařilo. Zápasy ale jdou po sobě rychle a nejde myslet na jednu porážku. Teď je důležité, abychom odehráli dobrý duel proti Kometě a Liberec bude úplně zapomenutý.

Jak jste viděl výkony mužstva?

Kašík chytá božsky, nepamatuji, že by měl takovou formu na začátku sezony. Škoda že jsme vytěžili jenom dva body. Hrajeme dobře do obrany. S Pardubicemi to bylo o prvním gólu, možná jsme byli trochu nervózní před prvním domácím zápasem. Nebyli jsme horším týmem a v Liberci jsme byli půlku utkání lepší. Musíme ale vylepšit přesilovky a koncovku, čtyři branky za tři kola je jednoznačně málo.

V přípravě jste hrál s bratry Bukartsovými. Sedli jste si?

Jsou výborní hokejisté, ale proti Kometě to bude trochu jinak. Jde o to, že musí dávat góly celý tým. V posledních trénincích jsme se na to hodně zaměřili, stejně jako na přesilovky. Málo v nich střílíme. Je to také o založení útoku, jak se dostat do pásma. To jsme také potrénovali. Snad to půjde vidět proti Kometě. Musíme se udržet na puku v útočném pásmu, chodit na dorážky, tak padají góly v dnešním hokeji.