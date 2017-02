Zlaté dresy vynesly statisíce pro mládež. Překvapení, zní z Liberce

Bílí Tygři dali tentokrát do aukce mimořádnou kolekci 36 zlatých dresů, v nichž hokejoví mistři odehráli poslední utkání roku 2016. A zlatá barva zafungovala dokonale.

„Tušili jsme, že o dresy bude velký zájem, protože existuje skutečně jen tahle jedna sada a zlaté trikoty se nedají nikde koupit. Tak obrovský zájem však byl překvapením i pro nás,“ řekl mluvčí klubu Martin Kadlec.

Jak vlastně dražba probíhala? Stoupaly nabídky postupně?

Vůbec ne, vylétly až v závěru. Ty největší boje vždycky přicházejí s ukončením aukce, kdy na každý příhoz máte pět minut a pokud to neuděláte, v dražebním boji prohráváte. Jenže v tomhle případě se děly opravdu velké věci. Finanční částka za dresy vyskákala během poslední hodiny asi o 400 tisíc korun, což je neuvěřitelné.

O jaké dresy byl největší zájem?

Absolutně nejvýše se vyšplhala částka za dres se jmenovkou reprezentačního útočníka Petra Jelínka. Ten byl vydražen za úžasných 39 tisíc korun, což je rekordní suma v historii aukcí Tygřích dresů. Dosavadní maximum držel Radim Šimek, jehož mistrovský dres se v létě 2016 vydražil za 25 000. Druhým v pořadí byl trikot obránce Lukáše Dernera, kde nejvyšší příhoz znamenal částku 34 202 Kč. O pomyslné třetí místo svedly boj trikoty Martina Bakoše a Jakuba Valského, kde se sumy také šplhaly přes 30 tisíc. Raritou aukce zlatých dresů je ovšem fakt, že zájem byl o každý z nich, včetně trikotů bez jmenovky. Nejlevněji byly nakonec vydraženy trikoty benjamínků Jakuba Husy a Matouše Bělohorského. I tady se ovšem částka zastavila na sumě 7 850. Cena dresů bez jména se paradoxně vyšplhala až ke 14 000 korunám.

U koho vydražené dresy skončily?

Drtivá většina úspěšných dražitelů byla z Libereckého kraje. Pouze jeden dres zamíří do ciziny, trikot útočníka Jana Ordoše získal dražitel z Německa. To také není obvyklé, jindy v zahraničí končí třeba deset dresů.

Aukce děláte pravidelně. Jakou nejvyšší sumu jste dosud vybrali?

Historický rekord byl 157 tisíc korun za loňské mistrovské dresy, ve kterých Tygři odehráli poslední finále na Spartě a pak v nich slavili titul. Nyní však vybraná částka byla čtyřikrát vyšší. To jen ukazuje, jak výjimečné tyhle zlaté dresy jsou, a lidi to vnímali tak, že je to vzácná příležitost, která se už nemusí opakovat.

Co bude s penězi za vydražené dresy?

Hned od začátku jsme jasně deklarovali, že kompletní částka půjde na podporu mládežnického hokeje v Liberci, tedy do TJ Bílí Tygři Liberec.