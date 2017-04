Pardubice po výhře zůstávají v extralize, Vary po 20 letech sestupují

Pardubice - Jihlava 4:2

Utkání jsme sledovali v on-line přenosu.



Pardubičtí měli před očima jediný cíl - zvítězit a udržet ve městě extraligu. A začátek tomu odpovídal, hned po dvou minutách hry poslal Dynamo do vedení Michal Bárta. Ten vložil hůl do střely Ovčáčka a junior Brož v brance Dukly včas nezareagoval.

Volej Rolinka sice v brance neskončil, to ale domácí dlouho mrzet nemuselo. Záhy se totiž vydali do přečíslení Tomášek s Beranem, který dorazil střelu prvně jmenovaného a pardubická aréna jásala.

Růžička v protější brance se do té doby moc nepředřel, jako blesk z nebe proto působilo snížení Jihlavy. Za brankou Dynama obral Ovčačíka o puk Zeman, po jeho pasu mohl David Březina zakončit chladnokrevně do horního růžku.

V úvodu druhého dějství dostali domácí výhodu přesilové hry, nenaložili s ní však vůbec dobře. Vyrovnat mohli naopak hráči Jihlavy, samostatný únik ale Martin Růžička vychytal. Fanoušci Pardubic se chytali za hlavy, když Petr Sýkora mířil po pasu zpoza brány do odkryté svatyně. Brož ale včas přesunul levý beton a povedeným zákrokem šanci domácího kanonýra zmařil. Dukla tak měla vyrovnání stále na dosah, Jíchovu příležitost ale zkazil opět pozorný Růžička.

Nedlouho po startu třetí třetiny nasměroval nahození Petra Sýkory do branky Tomáš Rolinek a Pardubice tak Jihlavě konečně odskočily. Co víc, další branku Dynama přidal po střele o horní tyčku Ctirad Ovčačík. Za Duklu sice snižoval Josef Skořepa, jenže s oslavnou náladou v Tipsport aréně už to pranic neudělalo. Pardubice budou hrát v extralize i v příští sezoně.

Miloš Holaň (Pardubice): „Chtěl bych pogratulovat dodatečně soupeři k vybojování extraligy. Měli jsme to ve svých rukách, což byla asi jediná výhoda. Začali jsme utkání velice dobře, aktivně, šli jsme do vedení 2:0, ale nepochopitelně nás zabrzdil gól na 1:2. Ale dojeli jsme to, děkuji všem fanouškům, Dušanovi Salfickému za to, že mi dal šanci tady pracovat, a hlavně hráčům. Kdybych mohl naklonovat Tomáše Rolinka nebo Petra Čáslavu... Mužstvo hrabalo na pár lidí. Ti, co jsou tady od začátku sezony, mají v nohách 78 zápasů. Obrovský dík patří i Martinovi Růžičkovi v brance. Bylo to z něho strany nějaké znovuvzkříšení, mančaft držel celou baráž. Hodili jsme to na něj, bylo to těžké rozhodování a dneska vidím, že jsme ho udělali velice správně.“



František Zeman (Jihlava): „Přijeli jsme k dnešnímu zápasu v trochu okleštěné sestavě a myslím si, že ti hráči, kteří tady dostali prostor, nezklamali. Bohužel se nám nepodařilo to, co jsme chtěli. Musím pogratulovat domácím, že uhráli vítězství a zachránili se v extralize.“



Branky a nahrávky: 2. M. Bárta (Ovčačík, D. Tomášek), 4. M. Beran (D. Tomášek, Čáslava), 41. Rolinek (P. Sýkora), 44. Ovčačík (P. Sýkora, Čáslava) - 6. Březina (A. Zeman), 46. J. Skořepa (Anděl, Půža). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 10 194 (vyprodáno).



Pardubice: Martin Růžička - Schaus, Ščotka, Chaloupka, Trončinský, Ovčačík, Čáslava - P. Sýkora, Nahodil, Rolinek - J. Sýkora, Špirko, P. Hubáček - M. Bárta, D. Tomášek, M. Beran - Panna, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Jihlava: M. Svoboda - Šidlík, Dundáček, Půža, Kajínek, Kaláb, Dobrovolný - Jiránek, J. Skořepa, Anděl - Březina, F. Seman, A. Zeman - Důras, Jícha, Diviš - D. Čermák, Danišovský, Szathmáry. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Karlovy Vary - České Budějovice 1:0

Utkání jsme sledovali v on-line přenosu.



Do zápasu vstoupili překvapivě mnohem aktivněji hosté. Vak s Flekem svoje šance nevyužili, v oslabení pak Karlovy Vary neinkasovaly. Energie si ale zároveň nevypracovala větší šanci, která by vedla ke skórování, blízko byla snad jen Kindlova teč Rachůnkovy střílené přihrávky.

Západočechy ale střely nakoply, další závar připravil Gábovi Beránek, ani nadvakrát však brankáře Motoru nepřekonal. Po chvíli se dostal ke střele Dvořák, místo Gáby ale puk spolkl chuml hráčů před jeho brankou. Budějovický gólman tak měl nakonec do konce první třetiny jednoznačně více práce, ale ani pokusy Rachůnka s Tomečkem si cestu za jeho záda nenašly.

Svou aktivitu si Karlovarští přenesli do další třetiny, Beránek s Duškem málem otevřeli skóre, ale i přes překonání Gáby se puk za brankovou čáru nedošoural. Českobudějovický gólman se činil i nadále, starosti mu svými střelami dělal zejména Tomáš Rachůnek.

Energie nakonec přeci jen získala vedení. Jakub Flek vystihl přihrávku hostů ve vlastním pásmu, proletěl s pukem přes celé hřiště a po několika kličkách zasunul kotouč za Gábova záda. Střeleckou převahu do ale domácí do druhé pauzy ke vstřelení další branky nevyužili.

Sympaticky zaplněná KV aréna ve třetí periodě dostala zprávu o vedení Pardubic a nálada v hale poklesla. To jako by se projevilo na útlumu útočných choutek Karlovarských, za Budějovice navíc mohl srovnat Chovan, ale ve vyložené šanci minul. Karlovy Vary, mistři ligy z roku 2009, se tak i přes vítězství s extraligou minimálně na rok rozloučí.

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): „Věděli jsme, že záchranářský osud nemáme ve svých rukách. Měli jsme hodně improvizovanou sestavu, máme spoustu zraněných hráčů. Zápas jsme zvládli, vyhráli jsme nejtěsnějším možným výsledkem. Kluci to odbojovali, i když jsme měli i velké štěstí. Nicméně sezona pro nás dopadla špatně.“



Antonín Stavjaňa (České Budějovice): „Pro nás sezona gradovala v jedenáctém zápase baráže, kdy jsme mohli s pozicí v tabulce něco udělat. Dnes jsme se snažili dát dohromady maximální sestavu a doma zůstal jen nemocný Kváča se zraněným Pajičem. Stejně jako v průběhu celé sezony, v play-off i v baráži jsme měli problém s produktivitou. Hrajeme na málo gólů, dnes jsme ani žádný nedali. Maximálně tam zazvonila tyčka, což je málo. Bez gólu se vyhrát nedá.“



Branka: 29. Flek. Rozhodčí: Hodek, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Třetiny: 0:0, 1:0, 0:0. Diváci: 4 291.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Baldajev, Tomáš Dvořák - V. Tomeček, D. Kindl, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - Flek, Dušek, O. Beránek - Kohout, M. Zadražil, Harkabus. Trenéři: Tlačil, Antonik a Kverka.

České Budějovice: Gába - Fillman, F. Novák, Pavlin, Pýcha, J. Suchánek, Mucha, Vráblík, Žovinec - M. Čermák, Vak, Chovan - Nouza, F. Vlček, M. Heřman - Hřebejk, Rob, Dostálek - Babka, J. Bárta, Šulek. Trenéři: Stavjaňa a Štrba.