Byla tam i kopa štěstí, připustil po další nule olomoucký Konrád

V pravý okamžik se dokázal dát do pořádku gólman olomouckých hokejistů Branislav Konrád a předvedl návrat ve velkém stylu. Sebejistým výkonem šedesát minut ničil sebevědomí chomutovských střelců a na konci mohl znovu rozpustile slavit s fanoušky, kterým tentokrát předváděl golf se sněhovými koulemi.

„Je to super. Jsou to pro nás velmi důležité body v boji o play-off a také v boji, abychom se vyhnuli baráži,“ radoval se slovenský brankář po výhře 1:0.

Před reprezentační přestávkou vyhráli kohouti čtyřikrát v řadě a Konrád ve výborné formě odcestoval za slovenským nároďákem. Zpátky do extraligy však naskočit nemohl a s Falterem v bráně kohouti prohráli v Třinci 2:3 a Liberci 1:3.

„Ale v Liberci chytal Falťák výborně, tam jsme na jeden gól nemohli vyhrát, nebyla to vina gólmana,“ zastal se spoluhráče útočník Roman Vlach.

Přesto všichni vyhlíželi, kdy a jestli vůbec se Konrád vrátí. Klub totiž žádné informace o zdravotním stavu ani příčině absence nezveřejňoval, vše prozradil až Konrád po vítězném utkání.

„Měl jsem nějaké problémy se šlachou na noze. Už je to naštěstí celkem v pohodě. Během deseti dnů si aspoň hlava trochu oddechla, takže i když to fyzicky nebylo dobré, psychicky se to kompenzovalo a cítil jsem se dobře,“ pochvaloval si.

V zápase čelil 26 střelám, navíc od ofenzivně kvalitního týmu, vždyť Piráti patří v nastřílených brankách do první pětky extraligy. Tentokrát ale na soustředěného Konráda nevyzráli. „Braňo chytal výborně, takže jsme to měli těžké,“ vysekl poklonu svému kolegovi v bráně chomutovský gólman Ján Laco.

I na jeho adresu mířily superlativy, ostatně spolu byli vyhlášeni hvězdami zápasu. „Oba předvedli parádní představení,“ ocenil asistent kouče Pirátů Jan Šťastný. „Jen díky Jankovi jsme měli šanci na bodový zisk. Bohužel když nedáte branku, nemůžete bodovat.“

Nejefektnější zákrok předvedl Konrád ve 40. minutě, když se vrhl do prázdné branky a zachytil gólovou dorážku letící brankovištěm. „Nevím, jestli by to vůbec šlo do brány. Ale jsem rád, že jsem tam skočil a trefilo mě to do lapačky,“ usmíval se gólman kohoutů.

Ještě blíže vyrovnání byli Piráti v posledních vteřinách, kdy po střele Humla puk kopíroval brankovou čáru.

„Pánbůh zaplať, že to tam nedal, to bychom se asi zbláznili,“ oddechl si Konrád, že v závěru nepřišel o vychytanou nulu. „Když se dívám na výsledky, tak (Piráti) dávají hodně gólů a určitě mě to těší. Byla tam i kopa štěstí, dvakrát netrefili prázdnou bránu. Ale když to má přijít, tak to přijde,“ věří.

V úterý čeká Moru další důležitý zápas, v dohrávce se představí na Spartě. „Vyhráli jsme tam před nedávnem, dají si na nás asi pozor. Každý bod by odtud byl určitě zlatý,“ má jasno Konrád. Sám pro to nepochybně udělá maximum.