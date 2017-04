Zraněný Lašák se chystá na operaci. Konec kariéry? Uvidíme, říká

Patří k velkým postavám, které jsou spojené s poslední úspěšnou érou hokejového Liberce. Vloni vychytal Bílým Tygrům titul, letos s nimi zůstal těsně pod extraligovým vrcholem. Ján Lašák při páteční rozlučce v liberecké aréně sklidil velké ovace fanoušků.

Už vás přebolelo zklamání z finálové prohry s Kometou?

To se takhle nedá říct. V roce 2007 jsem s Pardubicemi prohrál se Spartou a mrzí mě to pořád. Zklamání je navždy, ne jen na jeden den.

Po posledním zápase jste byl dojatý, došlo i na slzy. Co vámi tak pohnulo?

V tom utkání jsem si přivodil zranění, které je velmi seriózní a budu muset na operaci. Uvidíme, jak to dopadne. Zatím ještě neznáme přesný rozsah škod, ale nevypadá to dobře. V té chvíli to na mě dolehlo, bylo to rychlé a vůbec jsem s tím nepočítal.

Co jste si zranil?

Koleno. Něco mi tam šlehlo. Doktor hned říkal, že to není dobré. A to se potvrdilo, skutečně s tím mám problém.

Operace je opravdu nutná?

Na sto procent. Až bude všechno připravené včetně následné rehabilitace, můžu si lehnout na stůl. S doktorem bychom to měli řešit v příštích dnech. Léčení bude určitě trvat minimálně deset týdnů.

Je vaše zranění tak vážné, že by vám mohlo ukončit kariéru?

Nevím. Po čtvrtém finále v Brně mě ale napadlo, že je to možné. Že pokud to bude zlé, mohl by to být můj poslední zápas.

Ale pokud se dáte zdravotně do pořádku, budete chtít pokračovat?

Když o mě bude zájem, tak bych samozřejmě chtěl. Ale vůbec nevím, co bude dál. V Liberci mi končí smlouva, ale zatím jsme to vůbec neřešili a nevím, v jakém je to stadiu. Myslím, že se to brzy dozvím. Teď bude správné počkat, co mi poví vedení klubu a pak uvidíme, co doktor. V životě se často stává, že některé věci se vyřeší samy, a tohle může být jedna z nich.

Pojďme se ještě vrátit k prohranému finále s Kometou. Co vám chybělo na úplný vrchol?

O jednu gólovou střelu víc... Ale kdybych to měl nějak shrnout, tak zaprvé úspěšnost v bráně určitě nebyla tak vysoká, jak by měla být. Brankář je v play-off postava číslo jedna. A zadruhé: Brno bylo asi opravdu hladovější. Proč? To nevím. Měli jsme nějaké zraněné, ale to jsou jen výmluvy. Brno vyhrálo zaslouženě, porazilo nás 4:0 na zápasy, což je v podstatě rozdíl třídy. Nedostatků v naší hře proto muselo být určitě víc.

Liberec opět čekají změny v týmu. Věříte, že i příští rok může hrát finále?

Dostat se do finále v české extralize je velmi těžké a nedá se to garantovat každý rok. Ale tohle mužstvo by mělo být úspěšné i nadále. Už mnohokrát jsem říkal, že Filip Pešán je trenérská špička. Nezažili jste jeho rozbory zápasů a přípravu, to je něco neskutečného. Je to vysoká škola hokeje. Ale nejde jen o práci Filipa, ale i videokouče, trenéra brankářů nebo asistenta. Na každém tréninku je obrovské nasazení a tohle všechno nás pořád posouvá dopředu. Pravděpodobnost úspěšnosti takového týmu je procentuálně daleko vyšší než za staré éry.

Jak dlouho se podaří klubu trenéra Pešána udržet?

Moc dlouho asi ne. Už vloni mi volaly dva kluby z Ruska, že na něj chtějí kontakt. On jejich nabídku tenkrát nepřijal, chtěl s Libercem potvrdit mistrovskou sezonu, z čehož je vidět, že nejde za penězi. Ale dřív nebo později přijde nějaká „raketa“ z NHL nebo z Ruska a bude velmi těžké ho tady udržet. Je to logické, je to mladý progresivní trenér, který má všechno před sebou.

Co jste říkal hokejové atmosféře v Liberci?

Všichni vědí, že mám Liberec velmi rád. Jsem ze slovenského Zvolena, kolem kterého jsou hory i lesy a Liberec mi to velmi připomíná. Lidé se tady naučili chodit na hokej, v hale je velmi slušné a kulturní prostředí. Vždycky, když jsem tu měl nějakou návštěvu, byl jsem pyšný na to, jak to v Liberci funguje a jak je všechno včetně fandění na úrovni. Tenhle klub dělá městu Liberec velkou reklamu.