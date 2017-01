Narodil se na Nový rok. Zapomíná se na mě, směje se brněnský Kováčik

„Po půlnoci se na mě zapomene,“ směje se hecíř a pilíř brněnského týmu, který v pátek v Pardubicích prolomil sérii osmi venkovních proher a díky triumfu 3:1 zakončil kalendářní rok na třetím místě extraligy.

Nevadí vám to? Necítíte se trochu odstrčený?

Být novoroční chlapec není výhoda, ale dobré je, že pořád žiju. (usměje se) Prvního je většinou klid, protože všichni bývají k. o., ale pár správných známých nebo rodina mi napíše, ti nezapomínají. Ale není to zase tak podstatné, nepotrpím si na to, že mám narozeniny. Když si nevzpomenou, nic se neděje.

Jak to funguje u vás doma? Oslavíte narozeniny před, nebo po 1. lednu?

Nějak to neřeším. Když jsem měl třicítku, což bylo už hodně dávno, tak jsem udělal větší oslavu – byli tam bývalí spoluhráči ze Slovanu Bratislava, známí, rodina. Ale od té doby jsem to sedm roků neslavil. O půlnoci si dáme s manželkou pusu a popřejeme si, aby byl nový rok minimálně tak povedený jako ten předchozí. A hlavně abychom byli zdraví. Nic víc extra.

Přitom narozeniny mohou být dobrá příležitost pro pořádnou párty. Nelíbilo by se vám je slavit třeba v létě?

Mejdan se dá udělat kdykoliv a narozeniny nemusí být ten hlavní důvod. Je fakt, že v létě rád griluju, posedím s rodinou, dětmi a známými. Ale tak to prostě vyšlo.

Hokejový program bývá na přelomu roku hodně nabitý. Bylo by reálné najít nějaký termín na mejdan?

Každý si vybral svoje zaměstnání a každý to má nějakým způsobem těžké. Nechci si stěžovat a hledat termíny na mejdany a oslavy. To je zbytečné, rád se s celou rodinou setkám po sezoně. Otec dělá trenéra ve Švýcarsku a potkáme se maximálně jednou za sezonu, jinak se nevidíme osm měsíců. O narozeninách si napíšeme, zavoláme si, poblahopřeje mi. Celkově, když jsem byl mladší, byl jsem víc na mejdany, teď od toho upouštím.

Jaké jsou narozeninové zákonitosti v Kometě? Nedávný oslavenec Vojtěch Němec popisoval, že do kabiny donesl koláč.

Je tam dána částka, která se musí zaplatit do banku, nebo se udělá nějaké jídlo. Každý rok nějaké chystám a plánuju to i teď. Teda beru ho od jednoho známého. (usměje se) Každou středu ho někdo zaplatí, sankcí za všechno možné je vždy hodně. Určitě něco udělám, ale uvidíme kdy. Musím se dohodnout s Leošem (kapitánem Čermákem – pozn. aut.), jestli to bude hned po Novém roce.

V Kometě se od nové sezony víc dbá na stravu. Musíte tyhle pokrmy konzultovat s nutričním specialistou?

Ani ne. Tyhle věci děláme ve středu po tréninku, kdy bývá regenerační den. Člověk má do pátečního zápasu dva dny, aby se dal do kupy. I proto bývají někdy takové klasické dobroty jako třeba svíčková. Ale většinou jsou to v pohodě jídla – kuřecí nebo hovězí na šťávě, salát nebo tak. Jasně, někdy bývají i prasárny, ale není to tak často. (usměje se)