Kundrátek nahradil zraněného Gudase, za Hertla by měl přijít Birner

„Zatím to sice ještě nemáme oficiálně potvrzené, ale myslím, že by to během dnešního odpoledne mělo být písemně schválené jak přes NHL. Stejně tak bychom měli mít souhlas jeho klubu,“ řekl generální manažer národního týmu Martin Ručinský.



Kundrátek dnes hraje od půl třetí odpoledne zápas KHL v Bratislavě a po něm byl se měl ozvat a přijet. Komplikovanější je situace u Romana Červenky, jenž už v sobotu nahradil Davida Krejčího a jehož Fribourgh nechtěl pustit dříve než 11. září, tedy den před odletem do Pittsburghu, kde reprezentaci čeká generálka před Světovým pohárem proti severoamerickému výběru hráčů do 23 let.



Kdo nahradí Tomáše Hertla, to zatím Ručinský nechce prozradit. Jasné však však je, že to nebude hráč z NHL a podle dostupných informací by mělo jít o Michala Birnera. „Nemůžeme nic zveřejnit, protože ještě nemáme ústní souhlas klubu. Doufám, že to do nedělního večera stihneme vyřídit,“ poznamenal Ručinský.

Pochopitelně se nabízela varianta oslovit Jaromíra Jágra a Ručinský tuhle alternativu také vyzkoušel. Od slavného veterána však uslyšel stejnou odpověď jako při úvodní nominaci. „Mluvil jsem s ním asi před deseti dny, ta situace je stejná, normálně jsme bavili, jestli by to připadalo v úvahu a nic se nezměnilo. Má pořád ten samý názor.“



