Fotograf Vano: Chci ukázat, že hokejisté nejsou jen Rambové a rváči

„Většinou nefotím nic akčního. Já sám nejsem akční. Chci furt zpomalovat, proto dělám jógu. A navíc krásné věci vznikají pomalu. Šampaňské, sýr, Sixtinská kaple,“ vyprávěl osobitý fotograf, který před měsícem oslavil 69. narozeniny. Proslavily ho i mužské akty.

Fotil jste předtím hokejisty?

No... hokejisty jako tým ne. Ale pro Jedličkův ústav jsme dělali kalendář, který se jmenoval Šampioni a borci, a tam jich bylo... dva. Jeden Plekanec, druhý už nevím.

Takže co vy a sport?

Já dělám jen tu jógu, už asi čtyřicet let. Od té doby, jak Beatles šli do Indie, tak všichni začali s jógou. Nirvána ještě nepřišla, ale v sedmdesátce si umím zavázat boty, to je ta nirvána. Ostatním je zavazuje manželka. Na sport se jinak jen koukám. A dělám životosprávu Churchilla. Ptali se ho, jak se dožil tak vysokého věku, když celý život hulil a chlastal. On říkal, že se šetřil – kde měli stát, on seděl, kde měli sedět, on ležel. A já jsem na tom podobně.

Jaký sport pasivně sledujete?

Už toho moc není, protože všichni jsou šíleně oblečení! Koukal jsem se dřív na plavání, ale teď už jsou jako astronauti. Sleduju fotbal, protože všechny moje lásky byly fotbalisti. Takže až se zamiluju do hokejisty, budu vědět víc o hokeji. Ale moc o sportu nevím.

Miloval jste slavné fotbalisty?

Možná že slavní teprve budou. Oni jsou tak mladí, že mají ještě ke slávě daleko. (smích)

Jaké je prostředí na zimním stadionu pro focení?

Když vybrali na tuhle práci mě, asi nebudou chtít fotit zátiší a krajinky, ale udělají sexy kalendář. Protože jinak se to neprodá. Je dobré vědět, že holky kupují třikrát víc než kluci. To začalo už v ráji, že Adam měl jedno listí a Eva chtěla tři. Od té doby je marketing namířený na ženy. Laikovi jako já když řeknete hokej, myslíte si, že jsou to Rambové a rváči. A já chci ukázat i druhou stránku člověka, že jsou to taky jen normální kluci, když sundají všechny ty skafandry a helmy.

Chtěl jste po nich odvážnější fotky, než by byli ochotní udělat?

Aby člověk na fotce vypadal dobře, musí se i dobře cítit. Klidně ať jsou v roláku. Já bych se taky nesvlékl, přece jen mi už není dvacet. Záleží na nich. Ale i starší by se mohli vysvléct. Clintu Eastwoodovi je devadesát a pořád vypadá dobře.

Fotíte na klasický film?

Tady na digitál. Pro sebe na film, nemůžu to změnit. Galerie, která mě zastupuje, chce ruční práci. Ale když fotím pro klienta, tak záleží, co chce on. Klient šetří, aby si mohl koupit ferrari. Já auto nemám, protože fotím pro sebe na film.

Proč jste vlastně nikdy nefotil sportovní zápas?

Myslím, že je lepší fotit, co člověk umí. Jednou jsem byl na svatbě, chudákovi ženichovi cpali lžicí do pusy polévku, já pořád čekal, co přijde, a on byl konec. A já neměl ani jednu fotku. Ve sportu musíte vědět, co se děje. Já ani nevím, co je ofsajd. Vidím jen, že 20 kluků běhá při fotbale v trenkách. A honí jeden míč. Já bych dal každému jeden.