Chomutov, Litvínov, Kometa. Kdo skončí v extraligovém předkole?

„Musíme zabrat. Pořád to máme ve svých rukou,“ tvrdí na klubovém webu chomutovský obránce Tomáš Kudělka. A ví, o čem mluví. Vypadá to totiž, že Chomutov a Brno se utkají o poslední volné místo v play-off ve vzájemném zápase, narazí na sebe v předposledním kole a hrát se bude v Brně.

Boj o první šestku týmy na prvním až šestém místě postupují přímo do čtvrtfinále extraligy 4. Hradec Králové 84 bodů 5. Litvínov 82 6. Kometa Brno 77 7. Chomutov 76

To se jeví jako špatná zpráva pro Piráty, ale v úvahu se musí brát i aktuální forma Komety a ta je mizerná. Z posledních 14 zápasů si zapsala 10 porážek a pouhé dvě výhry za tři body.

V posledních čtyřech kolech hraje Kometa kromě zápasu s Chomutovem doma ještě s Třincem a jede do Liberce a do Pardubic. Piráti mají doma Boleslav a Hradec a jedou do Zlína. „Ve hře je 12 bodů, čím víc jich uhrajeme, tím lépe na tom budeme,“ ví bek Kudělka.

Zatímco Chomutov by pravděpodobně jako neúspěch nebral ani předkolo, pro Litvínov už by to byla rána, pokud by na poslední chvíli vypadl ze šestky. Na Brno má aktuálně pětibodový náskok, před Piráty vede o 6 bodů a má s nimi i lepší vzájemnou bilanci. Doma hraje s Plzní a Libercem, venku na Spartě a v Pardubicích.

„Tabulka je tak nabitá, že jedna prohra může být zlomová. Soustředíme se na každý zápas, ať si po základní části můžeme říct, že jsme pro to udělali všechno,“ burcuje litvínovský gólman Jaroslav Janus. Jasno bude už příští pátek.