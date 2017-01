Zlínský zimák? Proti Olmíku sauna. Ostřížek bere bleskový trejd pozitivně

„Líbí se mi, že jsou tady všichni takoví hraví. Kluci zůstávají po tréninku dlouho na ledě, hrají na jednu bránu, dělají cvičení na techniku hole. To se vždycky hodí,“ říká 26letý forvard, který byl součástí výměny s Romanem Vlachem.

Na zlínském stadionu je teď docela zima. Na to jste si zvykat nemusel, že?

Tady je to proti Olmíku sauna. V té plechárně to byla v posledních dnech šílenost. Nepomáhala už ani kukla. (úsměv)

V úterý jste hrál s Olomoucí ve Zlíně a za tři dny jste oblékl jeho dres. Paradox, že?

Hned mě to napadlo. Byla to blesková akce. Když jsem se o trejdu po tréninku dozvěděl, začal jsem uvažovat, jak to všechno udělám, abych to stihl. Měl jsem půl dne na přesun. Ještě že to bylo jenom do Zlína, někam do Čech by to bylo horší.

Výměna platí do konce sezony. Počítají pak s vámi v Olomouci?

Mám informaci, že se mám po sezoně vrátit. Ale člověk nikdy neví. To je stejné jako s trejdem. Nikdo vám nic neřekne a najednou jste jinde. Mám v Olomouci smlouvu na další dva roky, ale stát se může cokoliv.

V Olomouci jste se trápil. Co nefungovalo?

Hráli jsme dobré zápasy, ale nedávali jsme branky. To nás stálo hodně bodů. Pak jsem zavinil pár gólů a rozhodil sám sebe. Jsem na sebe hrozně přísný a všechno si vyčítám dvakrát tolik. A ještě když se k tomu přidá trenér, tak si z toho dělám velkou hlavu. Potom mě to negativně ovlivňuje a výkony nejsou podle představ mých ani trenérů.

Z Brna jste v létě odešel kvůli masivním nákupům Komety. Jak jste to bral?

Dostal jsem na výběr. Jít do Olomouce, nebo zabojovat o místo. Ale s tím, že bych se nejspíše pohyboval někde ve čtvrté lajně nebo v první lize. Logičtější bylo zvolit cestu do Olomouce, protože by mi po sezoně končila smlouva a vzhledem k další by to nebylo optimální.

Teď tam jedete se Zlínem.

Už se tam těším. Derby jsou vyhecovanější. V Brně je pokaždé bouřlivá atmosféra, a když ještě přijelo spoustu Zlíňáků, tak to mělo náboj. Když jsem tam letos hrál s Olomoucí, byl to nezvyk.

Olomouc na Kometě v neděli vyhrála. Domácím chybí hodně zraněných hráčů. Je to výhoda?

Bude to o to tužší boj. Kometa teď dvakrát prohrála a na to nejsou zvyklí. Maximálně se na nás nahecují, tím pádem musíme ještě více zabrat. Ale nemůžeme si vybírat, s kým vyhrajeme. Do každého utkání musíme jít na krev, už pro nás začalo play-off.

Zatím jste ve čtvrté řadě. Nečekal jste větší vytížení?

Když jsem se dozvěděl, že jsem vytrejdovaný za Vlašáka, bylo jasné, že půjdu do čtvrté lajny. Nestěžuju si. Tým docela jede, a když jsme hráli s Hradcem, tak jsem nevěděl, za koho by mě měli posunout. Škoda že jsme pak úplně zbytečně zkazili ve Varech druhou třetinu, což nás stálo zápas.